Conferenza stampa presentazione Vini a Sud Wine Festival 2026 a Copertino 6-8-26 ad

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Venerdì 7 agosto, alle ore 10,30, Palazzo Adorno a Lecce ospiterà la presentazione di "Vini a Sud Wine Festival 2026", manifestazione promossa dall'Associazione culturale Nereidi, con il patrocinio di Provincia di Lecce e Comune di Copertino.
L'evento, in programma lunedì 10 agosto, giunto alla decima edizione, si svolgerà nel borgo antico di Copertino, ed ha come finalità la valorizzazione dei vitigni autoctoni pugliesi come gesto di resistenza culturale, di riconoscimento identitario e di sviluppo sostenibile. L'appuntamento di quest'anno, tra l'altro, si arricchirà di nuove ed importanti offerte turistiche, quali la possibilità di visitare le mostre contenute nel Castello e, su prenotazione, di ammirare le stelle cadenti da sopra il vigneto, esempio unico di coltivazione posta sopra le mura del maniero.
Interverranno il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, il sindaco di Copertino Vincenzo De Giorgi, con l'assessore Francesco Trono, il direttore del Castello di Copertino Pietro Copani e la presidente dell'associazione culturale Nereidi Mari Chiriatti.