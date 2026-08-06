Comunicato stampa resoconto presentazione Mostra Ceramica Artigianale a Cutrofiano 6-8-26 ad

Presentata questa mattina a Palazzo Adorno, a Lecce, la 54esima edizione della "Mostra della Ceramica Artigianale", vera e propria festa diffusa dell'arte figula nel Salento.



Il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino fa sapere: "Quando leggiamo che la Puglia è tra le prime regioni italiane per turismo esperienziale, e che sempre più visitatori scelgono di entrare nei laboratori artigiani, non stiamo leggendo semplicemente una statistica. Stiamo leggendo una direzione. Per anni abbiamo raccontato il Salento soprattutto attraverso il mare. Oggi il mare continua ad essere una straordinaria porta d'ingresso, ma non basta più. Chi arriva vuole conoscere i luoghi, incontrare le persone, vedere come nasce un oggetto, ascoltare il racconto di un territorio".

"La Mostra della Ceramica di Cutrofiano arriva esattamente in questo punto di incontro tra tradizione e futuro. Da cinquantaquattro edizioni questa manifestazione custodisce un sapere antico, ma soprattutto continua a renderlo contemporaneo. Non chiude la ceramica dentro un museo, la riporta nelle piazze, nelle corti, nei laboratori, tra la gente. È questa la forza dell'iniziativa, trasformare un patrimonio culturale in un'esperienza da vivere. Per la Provincia di Lecce questo è un esempio di come si costruisce sviluppo locale, valorizzando il lavoro dei maestri artigiani, mettendo in rete istituzioni e operatori, rafforzando l'immagine del territorio e contribuendo a distribuire i flussi turistici anche nei nostri centri dell'entroterra. La Provincia continuerà a sostenere iniziative che mettono al centro il lavoro, l'identità e la qualità dell'accoglienza, perché è da qui che passa il futuro del turismo salentino, un turismo che non si limita a mostrare i luoghi, ma li fa conoscere attraverso le persone che li vivono ogni giorno", conclude Tarantino.

Alla conferenza di presentazione di presentazione sono intervenuti il capo di gabinetto della Provincia Roberto Merenda, il sindaco di Cutrofiano Luigi Melissano, con l'assessora alle Attività produttive AlessandraBlanco, e il direttore artistico Fabio Blanco di Carta Bianca.



La manifestazione, dedicata alla promozione e valorizzazione dell'arte della lavorazione della ceramica, di cui il piccolo centro salentino è uno dei simboli in Italia, è organizzata dal Comune di Cutrofiano, in collaborazione con Carta Bianca, e patrocinata, tra gli altri, dalla Provincia di Lecce.







Questa 54esima edizione sarà dedicata al "Salvadanaio" in terracotta, e in particolare alla sua forma più iconica e amata: quella del maiale. Simbolo universale di abbondanza, prosperità e buona sorte in culture di tutto il mondo, il maiale-salvadanaio è anche una perfetta metafora del risparmio: un animale che "immagazzina" per crescere, proprio come il salvadanaio accumula monete per far crescere, poco a poco, i sogni di chi lo possiede. Un oggetto della tradizione contadina e artigiana salentina che in questa edizione, grazie alla collaborazione con l'Associazione Cuore Amico, riveste anche un significato solidale, trasformando il risparmio individuale in un gesto di comunità.

Ad arricchire il programma anche "A Sentimento – Cibo, relazione e resistenza", mostra curata da 34° Fuso e ospitata a Palazzo Filomarini dall'8 al 20 agosto. Accanto all'esposizione sono previste visite guidate, degustazioni, letture ad alta voce, il Premio "Amici del Museo" e il finissage del 20 agosto. Il Museo della Ceramica sarà aperto ogni giorno dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 18 alle ore 23, con visite guidate quotidiane dalle ore 19 alle ore 21.



Lecce, 6 agosto 2026