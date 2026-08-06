CIPESS, PRISCO: “OLTRE 66 MILIONI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA. STRUMENTI CONCRETI AI SINDACI CONTRO LA CRIMINALITÀ E I REATI PREDATORI

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - *MINISTERO DELL'INTERNOUFFICIO STAMPA SOTTOSEGRETARIO DI STATO EMANUELE
PRISCOCOMUNICATO STAMPACIPESS, PRISCO: "OLTRE 66 MILIONI PER LA
VIDEOSORVEGLIANZA URBANA. STRUMENTI CONCRETI AI SINDACI CONTRO LA
CRIMINALITÀ E I REATI PREDATORI"*
Il Sottosegretario all'Interno illustra il pacchetto dell'Accordo di
Coesione per la sicurezza delle città: "
*Risorse per rafforzare il controllo del territorio nei centri urbani e
Coesione, il Governo Meloni mette a disposizione oltre 66 milioni di euro
per il potenziamento capillare dei sistemi di videosorveglianza su tutto il
territorio nazionale".*
illustrando nel dettaglio le risorse destinate alla sicurezza delle città e
al contrasto del degrado urbano.
Il piano d'intervento si sviluppa su due direttrici finanziarie
complementari: