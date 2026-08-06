(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "Noi vi chiediamo di modificare profondamente questo decreto perché serve uno Stato che accompagni chi vive nell'area dei Campi Flegrei e non che colpevolizzi chi abita in quel territorio. Vi chiediamo risorse per il ripristino delle reti idriche, per i costoni che purtroppo sono già crollati, per la messa in sicurezza degli edifici, per stabilizzare il personale dedicato al bradisismo e per le attività commerciali che hanno chiuso. Lei invece ministro continua a dare l'impressione di non essere all'altezza di questa sfida. Anzi, viene qui e attacca i sindaci dei campi Flegrei, in particolar modo quello di Bacoli, Josi della Ragione, che ha avuto la sola colpa di evidenziare i limiti del decreto che avete messo in campo. E' venuto il momento che iniziate ad affrontare questo tema come una emergenza nazionale".
Campi Flegrei: Sarracino (Pd), è emergenza nazionale, ma Musumeci si gira dall’altra parte
By RedazioneNessun commento1 Min Read