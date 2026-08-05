Ex Ilva: Pd, Urso certifica chiusura area a caldo ma non dà risposte, ministro millanta soluzioni che non ha

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "Dopo ore di annunci e dichiarazioni, l'unico dato certo emerso oggi è la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Ma questa non è una notizia: è semplicemente la presa d'atto di quanto già stabilito dalla magistratura. Il governo non ha saputo intervenire prima per evitare una situazione che oggi mette a rischio il futuro industriale e occupazionale degli stabilimenti di Taranto, Genova, Novi Ligure, Racconigi e Marghera".
Lo dichiarano gli esponenti del Partito Democratico Alberto Pandolfo, Valentina Ghio, Federico Fornaro, Francesca Viggiano, Claudio Stefanazzi, Marco Lacarra, Luca Pastorino.