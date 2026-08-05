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Politica Interna

ENERGIA, PAVANELLI (M5S): ITALIANI SOTTO STRESS MA GOVERNO SPARITO DAI RADAR

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - Roma, 5 agosto – "Il caro energia continua a mettere in ginocchio i cittadini e le imprese. È un'emergenza che il nostro Paese si trascina da troppo tempo senza una reale presa di coscienza del governo Meloni. Sin dall'inizio abbiamo sollecitato l'esecutivo a mettere al riparo gli italiani dai rincari e ad attuare una politica energetica fatta di provvedimenti seri, pianificazione, lavorando su proposte concrete che noi stessi abbiamo presentato pronte per invertire la rotta. Ma la maggioranza ha ignorato i nostri appelli, quelli delle associazioni, degli esperti, dei media. La totale assenza di una strategia energetica da parte dell'esecutivo e i provvedimenti tardivi che si sono rivelati inutili, continuano a pesare sui conti degli italiani, mettendo in discussione la stessa sicurezza energetica del Paese. L'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa ha fatto emergere le debolezze di un sistema sotto stress che necessita di un cambio di passo. La necessità di accelerare sullo sviluppo di nuova capacità rinnovabile, come abbiamo chiesto più volte e come sottolineato anche di recente anche dall'Antitrust nelle proposte per il ddl Concorrenza, è una delle tante azioni da compiere. Il governo invece continua a frenare ignorando la necessità di investire nei sistemi di accumulo, di accelerare sulla progressiva attuazione del sistema dei prezzi zonali, e anche di rafforzare la diffusione di modelli di autoproduzione, autoconsumo collettivo e condivisione dell'energia. Il governo invece continua a rallentare, a non affrontare seriamente il problema e a ignorare milioni di italiani in povertà energetica. Il conto per i cittadini continua ad aumentare, è inaccettabile". Così in una nota Emma Pavanelli, capogruppo M5S in commissione Attività produttive.

(AGENPARL)
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