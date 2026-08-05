(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - Roma, 5 agosto. "Il ministro Giorgetti ci chiede un salto nel buio, non ci dice cosa volete fare esattamente con questo scostamento. Ci ha parlato di sicurezza energetica: buongiorno, ministro. Ma non ci avete sempre accusato di ideologia green? E come volete raggiungere la sicurezza energetica, acquistando più Gnl dagli Stati Uniti? Se è così, quella non è sicurezza energetica. Qui ci state dicendo che si possono scorporare spese per armi, ma non quelle per la sanità, per la prevenzione a beneficio dei cittadini. Oggi abbiamo il caro carburanti, le liste di attesa, la perdita di potere d'acquisto, la povertà educativa, la denatalità, i giovani che scappano all'estero. Dopo 4 anni vi preoccupate di uno scostamento, per cosa? Per le armi". Lo ha detto in aula Elisa Pirro, capogruppo M5S in Commissione bilancio del Senato durante la discussione generale sull'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale.
CONTI PUBBLICI, PIRRO (M5S): CON SALARI IN CALO, LISTE D’ATTESA E CRESCITA ZERO IL GOVERNO SCOSTA PER ARMI
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