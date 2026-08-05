(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "Caro presidente Stefani, rivolgendomi alla tua sensibilità, che noi veneti conosciamo bene, vorrei dirti questo: restiamo fedeli alla Vita senza compromessi. Il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia, in tal senso, è intervenuto con tono molto critico nel dibattito sul fine vita, definendo 'inaccettabile' qualsiasi legge sul suicidio assistito. Fratelli d'Italia, come Dipartimento Famiglia e Valori non negoziabili, da sempre sostiene che la vita è un dono e il primo fra tutti i diritti; pertanto, condividiamo quanto espresso dal Patriarca e facciamo nostra la linea da Lui indicata. Linea, per altro, presente anche nel programma elettorale della Lega alle politiche del 2022, che non solo ci ha visti uniti, ma ha raccolto il favore dei nostri elettori. Verso la fiducia che ci hanno dato abbiamo una responsabilità. Nel dibattito sul fine vita occorre ribadire con forza che dovere dello Stato è curare e alleviare le sofferenze, non eliminare il sofferente. Alcune Regioni, tra cui il Veneto, si sono già espresse in materia ribadendo che non è compito delle Regioni legiferare su un tema così delicato. Lo Stato ha il compito di dare risposte efficaci e concrete a pazienti e famiglie che chiedono cure palliative e una migliore assistenza anche domiciliare. Il suicidio e il suicidio assistito sono sempre un fallimento sociale".
Fine Vita. Morgante (FdI): presidente Stefani sulla Vita nessun compromesso
By RedazioneNessun commento2 Mins Read