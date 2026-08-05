(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "Le ultime dichiarazioni del ministro Giuseppe Valditara sul divieto del velo a scuola, confermano quanto sia necessario proseguire rapidamente l'esame della proposta di legge di Fratelli d'Italia contro il separatismo religioso, già all'attenzione della I Commissione Affari costituzionali della Camera. Questa è solo una delle misure previste insieme al contrasto ai matrimoni forzati, al divieto dei cosiddetti certificati di verginità, ai controlli sui finanziamenti esteri ai luoghi di culto e agli strumenti per fermare chi diffonde odio e radicalizzazione. Si tratta di un provvedimento organico che, nel pieno rispetto della libertà di culto, punta a contrastare ogni forma di fondamentalismo e la nascita di società parallele che rifiutano le leggi dello Stato. Se davvero, come afferma Valditara, questa è una battaglia per riaffermare la dignità della donna e l'eguaglianza tra uomo e donna, allora ci aspettiamo che anche la sinistra abbandoni le contrapposizioni ideologiche e sostenga una proposta che difende valori universali, tutela le donne e i minori e rafforza l'integrazione nel rispetto della Costituzione e della legalità".
Scuola, Filini (FdI): Con legge contro separatismo religioso via il burqa nei luoghi pubblici
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