CIPESS, PRISCO: «OLTRE 27 MILIONI DI EURO PER I VIGILI DEL FUOCO. PIÙ TECNOLOGIA, SALE OPERATIVE AVANZATE E NUOVI DRONI»

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - *UFFICIO STAMPA SOTTOSEGRETARIO DI STATO EMANUELE PRISCO*
TECNOLOGIA, SALE OPERATIVE AVANZATE E NUOVI DRONI»*
*Il Sottosegretario all'Interno illustra le risorse deliberate dal CIPESS
per il Corpo Nazionale: "Potenziamento delle sale di controllo, rete
nazionale di droni per i soccorsi e autonomia energetica delle sedi
operative".*
«Con l'approvazione delle risorse dell'Accordo di Coesione da parte del
CIPESS, il Governo Meloni garantisce oltre 27 milioni di euro dedicati
all'ammodernamento tecnologico, all'efficienza operativa e alla
sostenibilità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».
dettaglio dei provvedimenti approvati dal Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile.