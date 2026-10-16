IL MEMORIAL DAY RICEVE IL PREMIO NAZIONALE PAOLO BORSELLINO

Il Memorial Day ha ricevuto il Premio nazionale Paolo Borsellino, giunto quest’anno alla sua XXXIV edizione. L’Associazione di Promozione Sociale Memorial Day, di cui è presidente lo storico dirigente del SAP Michele Dressadore, è stata insignita del prestigioso riconoscimento per la sua attività volta a mantenere vivo il ricordo dei martiri della violenza mafiosa, così come di tutte le vittime della criminalità e del dovere. La cerimonia del prestigioso Premio – nato nel 1992, per volontà del giudice Antonino Caponnetto – si è tenuta a L’Aquila, presso l’Auditorium della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.

Come afferma il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni: “È una grande soddisfazione che ci sia stato dato tale riconoscimento, perché il Memorial Day nasce proprio all’indomani delle stragi di Capaci e Via D’Amelio. Tutti gli anni, attraverso questa iniziativa, il SAP organizza centinaia di commemorazioni su tutto il territorio nazionale nel ricordo di chi ha sacrificato la vita per il bene e la libertà del Paese. Il loro sacrificio non può e non deve essere dimenticato”.

“In vista della 35° edizione della nostra manifestazione – precisa Dressadore – il riconoscimento ottenuto con l’assegnazione del Premio Nazionale Paolo Borsellino ne conferma il ruolo di riferimento nella società civile per l’affermazione dei valori della memoria, della legalità e della giustizia e gratifica l’opera dell’Associazione Memorial Day a favore delle vittime della criminalità e del dovere”