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Politica Interna

IL MEMORIAL DAY RICEVE IL PREMIO NAZIONALE PAOLO BORSELLINO

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - Il Memorial Day ha ricevuto il Premio nazionale Paolo Borsellino, giunto quest’anno alla sua XXXIV edizione. L’Associazione di Promozione Sociale Memorial Day, di cui è presidente lo storico dirigente del SAP Michele Dressadore, è stata insignita del prestigioso riconoscimento per la sua attività volta a mantenere vivo il ricordo dei martiri della violenza mafiosa, così come di tutte le vittime della criminalità e del dovere. La cerimonia del prestigioso Premio – nato nel 1992, per volontà del giudice Antonino Caponnetto – si è tenuta a L’Aquila, presso l’Auditorium della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.

Come afferma il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni: “È una grande soddisfazione che ci sia stato dato tale riconoscimento, perché il Memorial Day nasce proprio all’indomani delle stragi di Capaci e Via D’Amelio. Tutti gli anni, attraverso questa iniziativa, il SAP organizza centinaia di commemorazioni su tutto il territorio nazionale nel ricordo di chi ha sacrificato la vita per il bene e la libertà del Paese. Il loro sacrificio non può e non deve essere dimenticato”.

“In vista della 35° edizione della nostra manifestazione – precisa Dressadore – il riconoscimento ottenuto con l’assegnazione del Premio Nazionale Paolo Borsellino ne conferma il ruolo di riferimento nella società civile per l’affermazione dei valori della memoria, della legalità e della giustizia e gratifica l’opera dell’Associazione Memorial Day a favore delle vittime della criminalità e del dovere”

(AGENPARL)
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