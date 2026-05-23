(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2026 - Nella Notte dei Musei, la Camera dei Deputati ha accolto i cittadini a Palazzo Montecitorio.
La serata si è aperta in Piazza con l’esibizione della Banda musicale dell’Esercito, diretta dal Maestro Filippo Cangiamila. Il concerto è stato introdotto dalle note dell’ Inno italiano e si è concluso con l’Inno europeo.
Nel percorso di visita anche la mostra “1946: nasce la Repubblica. L’Assemblea Costituente a Montecitorio”, allestita in sala della Lupa per l’80° anniversario dell’elezione dell’Assemblea Costituente.
In Aula l’esibizione della My Venice Orchestra — ensemble femminile dell’Orchestra Sinfonica del Veneto.
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