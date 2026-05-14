Trasporti, Raimondo (FDI): su taxi e ncc serve una sintesi di maggioranza

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - "Forza Italia ha ribadito la volontà di portare avanti la propria proposta di legge su taxi e NCC, ma in Ufficio di Presidenza il presidente Deidda è stato chiaro: per condividere gli esiti dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione e arrivare a una sintesi comune è necessario un incontro tra maggioranza e Governo.
L'indagine, grazie alle audizioni svolte, è stata molto utile e ha confermato che l'attuale normativa resta un caposaldo, può certamente essere migliorata, ma non stravolta.
Siamo inoltre in attesa che il MIT emani i decreti attuativi sulle piattaforme e sul foglio di servizio, naturale completamento del quadro normativo che disciplina il servizio pubblico non di linea.
Del resto Fratelli d'Italia ha sempre espresso con chiarezza la propria contrarietà a queste proposte di legge, evidenziando fin dall'inizio l'assenza di un accordo di maggioranza".
(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - "Forza Italia ha ribadito la volontà di portare avanti la propria proposta di legge su taxi e NCC, ma in Ufficio di Presidenza il presidente Deidda è stato chiaro: per condividere gli esiti dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione e arrivare a una sintesi comune è necessario un incontro tra maggioranza e Governo.