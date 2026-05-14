Trasporti, Cerreto (FdI): Filiere efficienti e infrastrutture moderne decisive per competitività e sovranità economica

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - "La logistica agroalimentare rappresenta oggi una infrastruttura strategica nazionale e un fondamentale strumento di politica industriale ed estera. Non esiste competitività delle filiere senza una logistica moderna, efficiente, sostenibile e integrata. Per troppo tempo questo settore è stato considerato ancillare rispetto alla produzione, ma oggi è evidente che la qualità del prodotto deve essere accompagnata dalla qualità della catena che porta quel prodotto dal campo ai mercati internazionali. L'agroalimentare italiano, grazie al Governo Meloni e al ministro Lollobrigida, continua a registrare risultati straordinari, con un export che ha superato i 70 miliardi di euro, ma per difendere e rafforzare il valore del Made in Italy servono infrastrutture, intermodalità, digitalizzazione, tracciabilità e collegamenti efficienti tra territori produttivi, porti, interporti e piattaforme distributive. Il Governo Meloni e il Masaf hanno riconosciuto questa priorità strategica investendo oltre 550 milioni di euro del PNRR per modernizzare la logistica agroalimentare italiana, sostenendo mercati all'ingrosso, porti, catena del freddo e innovazione delle imprese. La sfida è anche geopolitica, garantire resilienza logistica significa difendere la sovranità economica nazionale. In questo quadro il Piano Mattei rappresenta una grande opportunità per fare dell'Italia un hub logistico mediterraneo e un ponte agroalimentare euro-africano, modello concreto di diplomazia economica agroalimentare e cooperazione internazionale".
Lo dichiara l'on. Marco Cerreto, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo in Commissione Agricoltura, a margine del panel "Agroalimentare e Logistica: filiere e accesso ai mercati" presso il FIAP Logistic Village, a Fiera Milano.
(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - "La logistica agroalimentare rappresenta oggi una infrastruttura strategica nazionale e un fondamentale strumento di politica industriale ed estera. Non esiste competitività delle filiere senza una logistica moderna, efficiente, sostenibile e integrata. Per troppo tempo questo settore è stato considerato ancillare rispetto alla produzione, ma oggi è evidente che la qualità del prodotto deve essere accompagnata dalla qualità della catena che porta quel prodotto dal campo ai mercati internazionali. L'agroalimentare italiano, grazie al Governo Meloni e al ministro Lollobrigida, continua a registrare risultati straordinari, con un export che ha superato i 70 miliardi di euro, ma per difendere e rafforzare il valore del Made in Italy servono infrastrutture, intermodalità, digitalizzazione, tracciabilità e collegamenti efficienti tra territori produttivi, porti, interporti e piattaforme distributive. Il Governo Meloni e il Masaf hanno riconosciuto questa priorità strategica investendo oltre 550 milioni di euro del PNRR per modernizzare la logistica agroalimentare italiana, sostenendo mercati all'ingrosso, porti, catena del freddo e innovazione delle imprese. La sfida è anche geopolitica, garantire resilienza logistica significa difendere la sovranità economica nazionale. In questo quadro il Piano Mattei rappresenta una grande opportunità per fare dell'Italia un hub logistico mediterraneo e un ponte agroalimentare euro-africano, modello concreto di diplomazia economica agroalimentare e cooperazione internazionale".