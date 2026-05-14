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Emilia Romagna

Anche nelle mense scolastiche di Piacenza il menù senza glutine nella Settimana della Celiachia

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - Piacenza, 14 maggio 2026

Oggetto: Anche nelle mense scolastiche di Piacenza il menù senza glutine
nella Settimana della Celiachia

Pranzo alla mensa della primaria De Amicis, oggi, per l'assessora Adriana
Fantini, che ha rappresentato l'Amministrazione comunale in occasione
dell'iniziativa "Tutti a tavola, tutti insieme", promossa dall'Associazione
sull'intolleranza al glutine.

In tutte le mense scolastiche del Comune di Piacenza, giovedì 14 maggio è
stato servito un menù inclusivo e adatto anche a chi soffre di celiachia:
in tavola risotto alla parmigiana, polpettone di ricotta e spinaci,
ratatouille di verdure, gallette di mais in sostituzione del pane e frutta
fresca per finire.

alle rappresentanti di AIC Emilia Romagna e della ditta Cir Food che
gestisce in appalto il servizio di refezione scolastica, unitamente ad
alcune referenti dei Servizi Educativi comunali. Un'occasione, quella
odierna, per rimarcare l'importanza, sin da piccoli, di un'alimentazione
attenta alla tutela della salute e del rispetto fondamentale delle esigenze
di chi soffre di allergie e intolleranze, aiutando anche i bambini a
familiarizzare serenamente con questi aspetti.

(AGENPARL)
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