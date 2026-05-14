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Africa

NOTA FARNESINA –  Sudan: Arrivo di altri aiuti umanitari nel quadro dell’iniziativa “Italy for Sudan”

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - A seguito della distribuzione di beni alimentari di prima necessità (tra cui pasta, farina, fave, riso, olio) consegnati nel periodo di Pasqua da una delegazione della Farnesina, sono ora in corso di distribuzione gli ulteriori beni essenziali arrivati via mare a Port Sudan. Gli aiuti comprendono tende familiari, teloni impermeabili, zanzariere, materassi, taniche e serbatoi per acqua, set da cucina e kit igienici per un totale complessivo di circa 70 ulteriori tonnellate di aiuti, destinati a 4.245 famiglie sfollate presenti in 31 campi nella regione dello stato del Mar Rosso. La distribuzione nei campi è stata avviata e proseguirà anche nei prossimi giorni.

“Dall’avvio dell’iniziativa Italy for Sudan, l’Italia ha mobilitato oltre 130 tonnellate di aiuti umanitari e oltre 6 milioni di euro di contributi per iniziative d’emergenza, e abbiamo intenzione di espandere ulteriormente questo supporto. Dobbiamo lavorare con più forza per ottenere urgentemente la cessazione delle ostilità e garantire l’accesso degli aiuti umanitari alla popolazione civile” ha indicato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Lanciata in risposta alla recente recrudescenza della guerra civile sudanese, “Italy for Sudan” rappresenta un ulteriore salto di qualità nell’impegno umanitario dell’Italia a sostegno della popolazione sudanese, grazie ad un approccio integrato che vede il coinvolgimento del Sistema Paese, delle principali Organizzazioni umanitarie e della società civile.

(AGENPARL)
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