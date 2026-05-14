Agenzia nr. 1027 – I lavori della IV Commissione del presidente Tutolo

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - Direttore Responsabile: Laura Sutto
Si accende il dibattito sul futuro del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, all'attenzione della IV Commissione del presidente Antonio Tutolo.
Il focus è stato sollecitato dalla consigliera Rossella Falcone, che ha puntato i riflettori su una serie di criticità gestionali che da tempo interessano l'ente.
"L'obiettivo, ha spiegato la consigliera, è quello di riallineare la governance del consorzio alle richieste reali delle comunità locali", attraverso un maggiore coinvolgimento di tutti gli attori interessati e un ritorno a una gestione più efficiente e condivisa.
L'assessore all'agricoltura Franceco Paolicelli ed i suoi uffici, hanno sottolineato che si stanno effettuando controlli e report su tutti i Consorzi e che al più presto verranno sottoposti all'attenzione della Commissione.