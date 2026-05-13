GARANTE INFANZIA, SOTTANELLI (AZIONE): “LE POLTRONE TENGONO UNITO IL CAMPO LARGO IN TOSCANA

*NOMINA GARANTE INFANZIA, SOTTANELLI (AZIONE): "LE POLTRONE TENGONO UNITO

*Roma, 13 mag. – *"Quello che è successo ieri nel Consiglio regionale ci

testimonia, ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, cosa tiene unito il

visibilmente a disagio durante la nomina del nuovo Garante regionale

dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Questo, in una gestione dell'ente

corretta, richiederebbe un confronto pubblico serio, trasparente e basato

sulle competenze, con il coinvolgimento delle realtà che ogni giorno si

occupano della tutela dei minori. Invece abbiamo assistito a una votazione

segreta, senza neanche un dibattito in Aula. È un metodo che non

condividiamo". Lo dichiarano Giulio *Sottanelli*, deputato e commissario

regionale di Azione in Toscana, e Francesca *Mercanti*, membro del

direttivo nazionale di Azione.

"L'eletto è un ex consigliere regionale, esponente di Italia Viva e che

nella sua vita, oltre alla politica, è stato impiegato di banca, nulla a

che vedere con la tutela delle famiglie e dei bambini – proseguono – Quando

ruoli così importanti vengono percepiti come strumenti per tenere insieme

equilibri di maggioranza o risolvere dinamiche interne ai partiti, si

indebolisce la credibilità delle istituzioni. Le autorità di garanzia

devono essere scelte in modo limpido, individuando profili capaci di unire

la politica, dialogare con tutti e aventi competenze chiare e riconosciute

rispetto al ruolo che sono chiamati a svolgere".

"Questa vicenda certifica anche le profonde divisioni interne alla

maggioranza regionale. Persino dal Movimento 5 Stelle sono arrivate parole

dure, sottolineando come il nome sia stato scelto soltanto da una parte

della coalizione. Insomma, l'asse Giani-Renzi continua a imporre le proprie

scelte politiche: da una parte un Partito Democratico sempre più ostaggio

di questi equilibri, dall'altra gli altri partiti della maggioranza

relegati ai margini e chiamati soltanto a garantire il numero legale"

concludono Sottanelli e Mercanti.