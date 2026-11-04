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Europa - UE

La Commissione adotta nuove misure per preparare i cittadini europei ai crescenti rischi di crisi

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - Oggi, in occasione del Forum europeo della protezione civile, la Commissaria per l'Uguaglianza, la preparazione e la gestione delle crisi Hadja Lahbib ha presentato nuove linee guida per aiutare le persone e le comunità a prepararsi alle emergenze, anche durante le prime 72 ore di crisi. Inoltre, la Commissaria ha annunciato il progetto di dedicare una giornata annuale dell'UE alla preparazione, la cui prima edizione è prevista nell'ottobre 2027. Tali iniziative traggono spunto da una raccomandazione della Commissione sulla continuità operativa e sulle prove di stress, adottata recentemente con l'obiettivo di rafforzare la resilienza dei punti di contatto nazionali di protezione civile in tutta Europa.

L'insieme di queste iniziative segna un ulteriore progresso nella realizzazione della strategia europea per l'Unione della preparazione, trasformando le ambizioni dell'Europa in materia di preparazione in azioni concrete. Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa.

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Commissione europea – Rappresentanza in Italia

(AGENPARL)
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