COMUNICATO – Turismo, inaugurata Eicma 2026. Gli assessori Bongioanni e Lombardi, «Piemonte e Liguria insieme, al debutto 19 itinerari motociclistici dalle Alpi al mare e in tutto il Piemonte»

A questo link le foto dell'inaugurazione e dello Stand Piemonte e Liguria a Eicma 2026:

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A questo link le immagini video e le interviste agli assessori Paolo Bongioanni e Luca Lombardi:

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COMUNICATO STAMPA

Torino, 3 novembre 2026

Turismo, inaugurata Eicma 2026. Gli assessori Bongioanni e Lombardi, «Piemonte e Liguria insieme, al debutto 19 itinerari motociclistici dalle Alpi al mare e in tutto il Piemonte»

Diciannove itinerari motociclistici tra Piemonte e Liguria per scoprire in sella alle due ruote due regioni del Nord Ovest d'Italia, storicamente sorelle e per la prima volta unite in un unico grande sistema integrato outdoor. È la proposta turistica congiunta presentata all' Eicma 2026 , inaugurata oggi a Fiera Milano Rho , dove le due Regioni condividono lo spazio espositivo al padiglione 11, stand S31.

L'accordo tra Piemonte e Liguria è stato firmato nell'ottobre 2025 al TtgTravel Experience di Rimini con l'obiettivo di sviluppare una collaborazione turistica che integri la fruizione dei territori dalle Alpi al Mediterraneo, creando un'offerta tra mare e montagna e valorizzando borghi, colline patrimonio Unesco, valli ed entroterra. Una visione unitaria rafforzata dalla card congiunta Piemonte-Liguria presentata proprio all'Eicma, con i QR code che rimandano alle rispettive piattaforme turistiche , permettendo ai visitatori di consultare gli itinerari e approfondire le proposte di viaggio.

Dichiara l'assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni: « Eicma è un evento che da tanti anni seguiamo, prima come Provincia di Cuneo e poi come Regione Piemonte: un evento da 600mila visitatori da 148 nazioni, la fiera che fa i numeri più grandi in Europa. Essere riusciti a trovare quest'intesa con l'amico assessore Luca Lombardi e riunire sotto un unico tetto Piemonte e Liguria, Alpi e mare, è un traguardo che si taglia. Ce ne sono sicuramente altri anche più ambiziosi, ma questo è un grande risultato: abbiamo dimostrato che sappiamo vendere il territorio al di sopra dei confini amministrativi. Come Regione Piemonte abbiamo 14 itinerari di Piemonte in moto, che si possono consultare dal Qr Code e che accompagnano il motociclista a scoprire le montagne, le colline e i laghi del Piemonte. Ma non solo. C'è una grande opportunità legata alle Strade Bianche, le antiche vie del sale che collegavano il Piemonte alla Liguria, attraverso cui i piemontesi portavano il grano e i liguri l'olio, il sale e le acciughe, generando lo scambio alla radice della grande gastronomia piemontese con piatti come la bagna caoda e il vitello tonnato. Questo apre a scenari futuri in cui cercheremo di coinvolgere in un più ampio distretto del cicloturismo anche la Regione Lombardia, su cui ci siamo confrontati stamane con il presidente Attilio Fontana ».

« Il valore di questa partecipazione congiunta è poter offrire agli appassionati delle due ruote non soltanto strade da percorrere, ma vere esperienze di viaggio che uniscono territori, tradizioni ed eccellenze – dichiara l'assessore al Turismo della Regione Liguria Luca Lombardi -. Con La Liguria degli Anelli valorizziamo oltre 2.400 chilometri di itinerari che dalle Alpi si tuffano nel nostro mare, attraversando borghi, vallate e paesaggi che cambiano a ogni curva. Vogliamo che ogni tappa diventi un'occasione per fermarsi, pernottare, assaporare le produzioni locali e scoprire luoghi meno conosciuti. Il mototurismo rappresenta un'opportunità concreta per sostenere le economie dell'entroterra e attrarre visitatori anche fuori dalla stagione estiva. Insieme al Piemonte possiamo rivolgerci a un pubblico ancora più ampio, proponendo un'offerta che supera i confini regionali e valorizza le caratteristiche di entrambe le destinazioni ».

Cinque itinerari sono valorizzati dalla Regione Liguria attraverso il progetto "La Liguria degli Anelli" , per un totale di 2.428,3 chilometri di percorrenze tra costa, entroterra e Piemonte. Il più lungo, "Dalle Alpi alla Riviera dei Fiori" , si sviluppa per 777,1 chilometri : da Torino attraversa la Val Varaita e il Colle di Sampeyre, raggiungendo i 2.284 metri di altitudine , per poi scendere verso Alassio e proseguire lungo la Riviera, toccando Imperia, Sanremo e Ventimiglia. Un viaggio che permette di passare dalle vette alpine al Mediterraneo attraversando territori e paesaggi profondamente differenti.

Con "Vigne e Mare" , lungo 557,4 chilometri , le risaie del Vercellese, il Monferrato e le Langhe incontrano la Riviera savonese, tra Finale Ligure, Noli, Varigotti e Alassio. "Tra risaie, nocciole e amaretti" , di 383,7 chilometri , collega invece il Roero e le Langhe a Savona, Varazze e Sassello, valorizzando produzioni tipiche come gli amaretti e il chinotto di Savona. L'entroterra genovese è protagonista di "Oltre il Faiallo" , 362 chilometri tra Monferrato, Acqui Terme, Passo del Faiallo, Voltri, Pegli e Rossiglione, mentre "Dalle Valli al Golfo del Tigullio" , di 348,1 chilometri , attraversa il Tortonese, la Val Borbera e la Val Trebbia fino a Rapallo, Recco e Monte Fasce.

I cinque itinerari sono consultabili sul portale turistico regionale [ | ] , dove è possibile scoprire la proposta di mototurismo tra Liguria e Piemonte e scaricare la cartin a dedicata ai percorsi. Accanto al mototurismo, la Liguria promuove inoltre la Ciclovia Tirrenica e i percorsi ciclabili costieri, dalla Cycling Riviera alla Maremonti tra Framura, Bonassola e Levanto, ampliando l'offerta di turismo su due ruote.

Novità assoluta i quattordici itinerari di "Piemonte in moto" , al debutto online su [ | ] proprio in occasione di Eicma 2026. Ideati, progettati e collaudati dall'esperto di viaggi e mototurismo Fabrizio Bruno ed editati da VisitPiemonte , sono 14 moto-itinerari panoramici che coniugano divertimento, natura spettacolare e incursioni enogastronomiche in un territorio dalla storia millenaria.

In Piemonte si possono coniugare viaggio e avventura grazie a un'ottima rete stradale che dalle pianure coltivate si inerpica in quota o segue il dolce profilo delle colline, per raggiungere abbazie e giardini, antichi borghi, laghi e corsi fluviali. E per le soste è possibile scegliere tra i tanti hotel riders friendly attrezzati con cortile interno o garage custodito, guide e piantine, punti di ristoro e di rifornimento, per godere della proverbiale accoglienza della regione e di un'appagante esperienza outdoor.

Ogni itinerario fornisce tutte le informazioni pratiche per pianificare e godersi il viaggio: traccia GPX, mappa interattiva, località toccate, durata prevista, grado di difficoltà, punto più alto e più basso, lunghezza, dislivello totale, stagione consigliata, punti d'interesse e tappe intermedie .

Ecco i quattordici nuovi itinerari di "Piemonte in moto": 1. Dalle Alpi al mare tra Piemonte e Liguria; 2. Tra Cuneo e Costa Azzurra: le strade dei campioni; 3. Acqui Terme e il suo territorio, tra la Pianura Padana, le colline e l'Appennino; 4. Sulle strade del Biellese e dell'Eporediese; 5. La collina della Capitale, itinerario intorno a Torino; 6. Anello tra i panorami del "Grande Nord" piemontese; 7. L'incontro di quattro regioni, itinerario nell'Appennino Tortonese; 8. Le strade dei vini tra le colline delle Langhe; 9. Nel cuore del Roero, terra di vini e borghi storici; 10. Sulle Alpi di Torino dal Pinerolese alla Francia; 11. Intorno al Monviso al cospetto del "Re di Pietra"; 12. Novara e Vercelli, le "terre di mezzo" da scoprire; 13. Weekend in moto tra Lago Maggiore e Lago d'Orta; 14. Su due ruote nel Monferrato di Asti e Alessandria. È stato realizzato anche un video promozionale: [ | ] .

I quattordici itinerari di Piemonte in moto si aggiungono ai già collaudati "Paradisi d'alta quota per 2 e 4 ruote a motore" , la cosiddetta Intervalliva, e "Outdoor tra Cuneese e Torinese: natura, forti e vie alpine" , che rientrano nel progetto Vie Storiche di Montagna , rivolto sia al mondo del cicloturismo sia del mototurismo e disponibile su [ | ] .