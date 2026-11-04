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Sicilia

Fondi Ue, Regione fissa i criteri per finanziare progetti di housing. Aggiornato anche il piano finanziario

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - Come previsto da una delibera del governo Schifani, è stata inserita nel documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" una scheda relativa alla nuova priorità "Housing", introdotta a sua volta nel Programma in occasione della revisione di medio termine.

Il capitolo sull'housing sostenuto dalla Regione con risorse Fesr 2021-27 comprende anche l'azione 4.7.1-a, gestita dal dipartimento Infrastrutture e dedicata all'edilizia residenziale pubblica e sociale, e la 4.7.1-c, di competenza dell'Use, che punta ad ampliare la disponibilità di alloggi a prezzi accessibili per gli studenti. Il documento sui criteri di selezione, predisposto anche a seguito delle interlocuzioni con la Commissione europea, prevede poi meccanismi premiali che variano in base alle tipologie di intervento. Riguardano, fra l'altro, i progetti che privilegiano l'efficientamento energetico e l'uso di fonti rinnovabili, la localizzazione in aree svantaggiate e la complementarietà con azioni per l'inclusione sociale finanziati da Fse+ e altri fondi nazionali o regionali.

(AGENPARL)
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