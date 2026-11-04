Onori (Az): scuole bilingui di Francoforte, pubblicata la graduatoria. Ora nomine rapide

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - nomine rapide*
"Il legame con le comunità italiane all'estero passa anche
dall'insegnamento della nostra lingua. Per questo era un problema serio il
fatto che da mesi le classi delle scuole bilingui italo-tedesche di
Francoforte restassero scoperte, come denunciano le famiglie e come abbiamo
segnalato al Governo con diversi atti parlamentari. La pubblicazione della
graduatoria definitiva per i docenti dell'area linguistica tedesca, la
prima tra tutte le aree, è dunque una buona notizia. Nel question time di
settembre avevamo chiesto al Governo di dare priorità a queste procedure e