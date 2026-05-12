Festival dello Sviluppo Sostenibile, tappa a Parma: “Futuro in corso: Giovani idee per l’Italia” – ore 9.30

(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2026 - Mercoledì 13 maggio 2026
Ridotto del Teatro Regio di Parma
Strada Giuseppe Garibaldi 16/a
Anche quest’anno ospiteremo un’intera giornata dedicata al tema del futuro, alla partecipazione dei giovani e alle future generazioni, con un evento realizzato nell’ambito dell’iniziativa Ecosistema Futuro. Saremo a Parma per un evento organizzato insieme al Comune, al Consiglio Locale Giovani, in partnership con Factanza Media. Lanceremo ufficialmente il percorso che porterà alla prima Assemblea Nazionale sul Futuro, un’assemblea civica nazionale che si terrà nel 2027 in occasione di Parma Capitale Europea dei Giovani, e che avrà il mandato di formulare proposte di lungo-termine per il futuro dell’Italia. Nel corso della mattinata verrà inoltre presentata la Costituente – l’organo composto da 40 under-35 e 10 mentors, personalità che hanno ricoperto in passato altissime cariche dello Stato – che scriverà le regole dell’Assemblea e ne proporrà i temi principali. Verrà infine lanciato il format delle Piazze sul Futuro, un percorso di partecipazione civica diffusa e dal basso che nel corso del 2026 attraverserà tutta l’Italia con iniziative, assemblee e dibattiti sull’Italia che vogliamo nel 2050 e oltre.
Durante la mattinata, si discuterà di lavoro, energia, innovazione e governance con interventi di esperte e esperti di varie generazioni. Nel pomeriggio si terrà poi la prima Piazza sul Futuro, con 80-100 partecipanti che si confronteranno sui futuri possibili davanti a noi, sceglieranno un proprio futuro desiderabile, e faranno proposte concrete da attuare oggi per realizzare questo futuro. I partecipanti del pomeriggio saranno selezionati tra chi si registrerà usando il link a seguire, con l’obiettivo di garantire equilibrio di genere e una maggioranza di partecipazione di under-35. I lavori si svolgeranno in sei workshop tematici: 1) casa e politiche dell’abitare; 2) emergenza climatica e territori; 3) educazione e futuro; 4) lavoro, stipendi e reddito; 5) salute e diseguaglianze; 6) intelligenza artificiale e nuove tecnologie. E tu, quale Italia vuoi nel 2050? L’evento è realizzato nelle prestigiose sale del Teatro Regio. Ai partecipanti sarà offerto un light lunch nella pausa dei lavori. Ricordiamo che per partecipare è necessario registrarsi: https://2026.festivalsvilupposostenibile.it/parma/
Programma
Mattina (9.30 – 13.00)
9.30 – 10.00 Registrazione
Moderano: Andrea Grieco (ASviS) + Livia Viganò (Factanza)
10.00 – 10.30 Saluti, introduzione ai lavori e keynote speech
Michele Guerra, Presidente della Fondazione Teatro Regio di Parma e Sindaco del Comune di Parma
Luciano Messi, Sovrintendente della Fondazione Teatro Regio di Parma
Francesco Sansone, Presidente del Consiglio Locale Giovani.
10.30 – 10.45 Presentazione del percorso “Verso l’Assemblea Nazionale sul Futuro”
Giulia Di Donato, Co-coordinatrice Area Partecipazione di Ecosistema Futuro
Coinvolgere i giovani per costruire il futuro dell’Italia.
10:45 – 11.30 Tema: Futuro del lavoro, stipendi, opportunità per i giovani
- Tomaso Greco, Co-fondatore di Adesso! e Generazione Sospesa
- Marco Leonardi, Professore, Università degli Studi di Milano
- Marta Fana, Ricercatrice, Università degli Studi di Parma
11.30 – 12.15 Tema: Futuro dell’energia
- Giovanni Gazza, Chief Financial Officer di IREN
- Federico Cuppoloni, Director, CleanTechForItaly
- Alice Di Bella, Ricercatrice, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici
12.15 – 12.55 Tema: Futuro dell’innovazione
- Francesco Cicione, Fondatore e Presidente di Entopan
- Giulia Di Tomaso, Chief Technical Officer e Co-Founder Heremos
- Alessandra Accogli, CEO e Co-founder di Sinergyflow
12.55 – 13.00 Chiusura dei moderatori
POMERIGGIO (14.00 – 17.45)
La Piazza sul Futuro è realizzata con il patrocinio dell’Università degli Studi di Parma e incollaborazione con: Discentis, EduIren, ForwardTo, Isinnova, Fondazione-Italian Institute for the Future, IZI Lab, Officine Italia, e Skopia Anticipation Services.
Moderano: Andrea Grieco (ASviS) + Livia Viganò (Factanza)
14.00 – 14.45 Tema: Futuro della governance italiana / partecipazione giovanile
Intervista a Enrico Giovannini, Direttore Scientifico di ASviS e Chair del Comitato di Pilotaggio di Ecosistema Futuro.
14.45 – 15.00 Inizia la Piazza sul Futuro di Parma
Introduzione ai lavori
Beatrice Aimi, Assessora alla Comunità Giovanile del Comune di Parma
Luca Miggiano, Responsabile Ecosistema Futuro
15.00 – 17.00 I partecipanti si dividono in sei gruppi che lavorano in parallelo.
Tavolo 1: CASA E POLITICHE DELL’ABITARE
Speech introduttivo del Consiglio Locale Giovani
Facilita la Fondazione Italian Institute for the Future
Tavolo 2: EMERGENZA CLIMATICA e TERRITORI
Speech introduttivo Andrea Ferrazzi, Responsabile Relazioni Istituzionali di ASviS
Facilita Skopia-Anticipation Services
Tavolo 3: EDUCAZIONE E FUTURO
Speech introduttivi di Arturo Bertoldi, Responsabile EduIren e Viviana Pinto, Fondatrice di Discentis.
Facilita Discentis.
Tavolo 4: LAVORO, STIPENDI E REDDITO
Speech introduttivo di Tomaso Greco, Fondatore Adesso! e Generazione Sospesa
Facilita IZILab
Tavolo 5: SALUTE E DISEGUAGLIANZE
Speech introduttivo di Giulia Licchelli, Società Italiana Studenti di Medicina, e di Carla Collicelli, Senior Expert di ASviS
Facilita ISINNOVA
Tavolo 6: INTELLIGENZA ARTIFICIALE E NUOVE TECNOLOGIE
Speech introduttivo di Silvia Rossi, Immanence
Facilita ForwardTo
Moderano: Andrea Grieco (ASviS) + Livia Viganò (Factanza)
17.00 – 17.30 Restituzione in plenaria
17.30 – 17.45 Riflessione su quanto sentito e chiusura
Giulia Di Donato, Co-coordinatrice Area Partecipazione di Ecosistema Futuro
Viviana Pinto, Co-coordinatrice Area Partecipazione di Ecosistema Futuro