Festival dello Sviluppo Sostenibile, tappa a Parma: “Futuro in corso: Giovani idee per l’Italia” – ore 9.30

Mercoledì 13 maggio 2026

Ridotto del Teatro Regio di Parma

Strada Giuseppe Garibaldi 16/a

Anche quest’anno ospiteremo un’intera giornata dedicata al tema del futuro, alla partecipazione dei giovani e alle future generazioni, con un evento realizzato nell’ambito dell’iniziativa Ecosistema Futuro. Saremo a Parma per un evento organizzato insieme al Comune, al Consiglio Locale Giovani, in partnership con Factanza Media. Lanceremo ufficialmente il percorso che porterà alla prima Assemblea Nazionale sul Futuro, un’assemblea civica nazionale che si terrà nel 2027 in occasione di Parma Capitale Europea dei Giovani, e che avrà il mandato di formulare proposte di lungo-termine per il futuro dell’Italia. Nel corso della mattinata verrà inoltre presentata la Costituente – l’organo composto da 40 under-35 e 10 mentors, personalità che hanno ricoperto in passato altissime cariche dello Stato – che scriverà le regole dell’Assemblea e ne proporrà i temi principali. Verrà infine lanciato il format delle Piazze sul Futuro, un percorso di partecipazione civica diffusa e dal basso che nel corso del 2026 attraverserà tutta l’Italia con iniziative, assemblee e dibattiti sull’Italia che vogliamo nel 2050 e oltre.

Durante la mattinata, si discuterà di lavoro, energia, innovazione e governance con interventi di esperte e esperti di varie generazioni. Nel pomeriggio si terrà poi la prima Piazza sul Futuro, con 80-100 partecipanti che si confronteranno sui futuri possibili davanti a noi, sceglieranno un proprio futuro desiderabile, e faranno proposte concrete da attuare oggi per realizzare questo futuro. I partecipanti del pomeriggio saranno selezionati tra chi si registrerà usando il link a seguire, con l’obiettivo di garantire equilibrio di genere e una maggioranza di partecipazione di under-35. I lavori si svolgeranno in sei workshop tematici: 1) casa e politiche dell’abitare; 2) emergenza climatica e territori; 3) educazione e futuro; 4) lavoro, stipendi e reddito; 5) salute e diseguaglianze; 6) intelligenza artificiale e nuove tecnologie. E tu, quale Italia vuoi nel 2050? L’evento è realizzato nelle prestigiose sale del Teatro Regio. Ai partecipanti sarà offerto un light lunch nella pausa dei lavori. Ricordiamo che per partecipare è necessario registrarsi: https://2026.festivalsvilupposostenibile.it/parma/

Programma

Mattina (9.30 – 13.00)

9.30 – 10.00 Registrazione

Moderano: Andrea Grieco (ASviS) + Livia Viganò (Factanza)

10.00 – 10.30 Saluti, introduzione ai lavori e keynote speech

Michele Guerra, Presidente della Fondazione Teatro Regio di Parma e Sindaco del Comune di Parma

Luciano Messi, Sovrintendente della Fondazione Teatro Regio di Parma

Francesco Sansone, Presidente del Consiglio Locale Giovani.

10.30 – 10.45 Presentazione del percorso “Verso l’Assemblea Nazionale sul Futuro”

Giulia Di Donato, Co-coordinatrice Area Partecipazione di Ecosistema Futuro

Coinvolgere i giovani per costruire il futuro dell’Italia.

10:45 – 11.30 Tema: Futuro del lavoro, stipendi, opportunità per i giovani

Tomaso Greco , Co-fondatore di Adesso! e Generazione Sospesa

, Co-fondatore di Adesso! e Generazione Sospesa Marco Leonardi , Professore, Università degli Studi di Milano

, Professore, Università degli Studi di Milano Marta Fana, Ricercatrice, Università degli Studi di Parma

11.30 – 12.15 Tema: Futuro dell’energia

Giovanni Gazza , Chief Financial Officer di IREN

, Chief Financial Officer di IREN Federico Cuppoloni , Director, CleanTechForItaly

Director, CleanTechForItaly Alice Di Bella, Ricercatrice, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici

12.15 – 12.55 Tema: Futuro dell’innovazione

Francesco Cicione , Fondatore e Presidente di Entopan

, Fondatore e Presidente di Entopan Giulia Di Tomaso , Chief Technical Officer e Co-Founder Heremos

, Chief Technical Officer e Co-Founder Heremos Alessandra Accogli, CEO e Co-founder di Sinergyflow

12.55 – 13.00 Chiusura dei moderatori

POMERIGGIO (14.00 – 17.45)

La Piazza sul Futuro è realizzata con il patrocinio dell’Università degli Studi di Parma e incollaborazione con: Discentis, EduIren, ForwardTo, Isinnova, Fondazione-Italian Institute for the Future, IZI Lab, Officine Italia, e Skopia Anticipation Services.

Moderano: Andrea Grieco (ASviS) + Livia Viganò (Factanza)

14.00 – 14.45 Tema: Futuro della governance italiana / partecipazione giovanile

Intervista a Enrico Giovannini, Direttore Scientifico di ASviS e Chair del Comitato di Pilotaggio di Ecosistema Futuro.

14.45 – 15.00 Inizia la Piazza sul Futuro di Parma

Introduzione ai lavori

Beatrice Aimi, Assessora alla Comunità Giovanile del Comune di Parma

Luca Miggiano, Responsabile Ecosistema Futuro

15.00 – 17.00 I partecipanti si dividono in sei gruppi che lavorano in parallelo.

Tavolo 1: CASA E POLITICHE DELL’ABITARE

Speech introduttivo del Consiglio Locale Giovani

Facilita la Fondazione Italian Institute for the Future

Tavolo 2: EMERGENZA CLIMATICA e TERRITORI

Speech introduttivo Andrea Ferrazzi, Responsabile Relazioni Istituzionali di ASviS

Facilita Skopia-Anticipation Services

Tavolo 3: EDUCAZIONE E FUTURO

Speech introduttivi di Arturo Bertoldi, Responsabile EduIren e Viviana Pinto, Fondatrice di Discentis.

Facilita Discentis.

Tavolo 4: LAVORO, STIPENDI E REDDITO

Speech introduttivo di Tomaso Greco, Fondatore Adesso! e Generazione Sospesa

Facilita IZILab

Tavolo 5: SALUTE E DISEGUAGLIANZE

Speech introduttivo di Giulia Licchelli, Società Italiana Studenti di Medicina, e di Carla Collicelli, Senior Expert di ASviS

Facilita ISINNOVA

Tavolo 6: INTELLIGENZA ARTIFICIALE E NUOVE TECNOLOGIE

Speech introduttivo di Silvia Rossi, Immanence

Facilita ForwardTo

Moderano: Andrea Grieco (ASviS) + Livia Viganò (Factanza)

17.00 – 17.30 Restituzione in plenaria

17.30 – 17.45 Riflessione su quanto sentito e chiusura

Giulia Di Donato, Co-coordinatrice Area Partecipazione di Ecosistema Futuro

Viviana Pinto, Co-coordinatrice Area Partecipazione di Ecosistema Futuro