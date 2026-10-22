(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - La Conferenza dei capigruppo è convocata mercoledì 28 ottobre 2026, alle 13:45, presso la Biblioteca del Presidente. Odg: calendario di novembre
Trending
- La Conferenza dei capigruppo è convocata mercoledì 28 ottobre 2026, alle 13:45, presso la Biblioteca del Presidente. Odg: calendario di novembre
- Le intese sull’ autonomia differenziata sono arrivate alla Camera. Saranno online nei prossimi giorni alla sezione Progetti di legge
- Infortuni sul lavoro, Nisini (Lega): “Più tutele per le vittime e le famiglie, approvato il provvedimento sul patrocinio legale
- Agenzia regionale 1111.26 FoodExp Skills 2026
- Turchia e Canada, accordo strategico sulla difesa
- Comunicato Stampa 1863/2026 Programmazione regionale, Giacinti: “Risorse per i servizi e gli investimenti, avanti con il federalismo fiscale e l’autonomia
- INFORTUNI, QUARTINI (M5S): LEGGE SU GRATUITO PATROCINIO PASSO AVANTI MA ESTENDERE PLATEA
- Regno Unito, riparte la produzione di cannoni dopo 20 anni
- Carburanti. Montaruli (FdI): Dal Governo fatti tangibili: taglio delle tasse, occupazione e oltre un miliardo contro il caro-carburanti
- Artico, la Cina difende la legittimità delle sue attività
CHI SIAMO
L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.
Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.
Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.
CONTATTI
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@agenparl.eu
Per informazioni:
marketing@agenparl.eu