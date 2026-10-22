INFORTUNI, QUARTINI (M5S): LEGGE SU GRATUITO PATROCINIO PASSO AVANTI MA ESTENDERE PLATEA

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - ROMA, 22 OTTOBRE 2026 – "Più di mille morti sul lavoro ogni anno e circa 600mila denunce di infortunio: non siamo davanti a un'emergenza episodica ma a una vera epidemia. Una strage silenziosa che non può essere ricordata soltanto quando accadono tragedie come Brandizzo o Casteldaccia. Servono interventi strutturali e immediati: una Procura nazionale del lavoro, più ispettori, formazione e cultura della sicurezza, una seria politica di prevenzione e controlli efficaci lungo tutta la catena degli appalti e dei subappalti. Dobbiamo inoltre contrastare precarietà e sfruttamento, introdurre il salario minimo e ridurre l'orario di lavoro. Il lavoro non può diventare una condizione di ricatto nella quale la sicurezza viene dopo il profitto. Accanto alla prevenzione dobbiamo garantire giustizia a chi resta. Per questo abbiamo convintamente sostenuto il gratuito patrocinio per le famiglie delle vittime e per chi subisce gravi conseguenze da un infortunio, ma chiediamo di estenderlo alle lesioni gravissime e di renderlo accessibile fin dalle fasi stragiudiziali. Chi perde un familiare sul lavoro non può essere lasciato solo davanti alla burocrazia. Quando un lavoratore esce di casa deve avere la certezza di poterci tornare. È una questione di civiltà e di rispetto della nostra Costituzione, fondata sul lavoro". Lo ha affermato il deputato del M5S e vicepresidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, Andrea Quartini, durante la dichiarazione di voto sulla pdl per il gratuito patrocinio per le vittime di infortuni sul lavoro, di cui è cofirmatario.
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