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Infortuni sul lavoro, Nisini (Lega): "Più tutele per le vittime e le famiglie, approvato il provvedimento sul patrocinio legale"
Roma, 22 ott. – "Chi è vittima di un grave infortunio sul lavoro, così come i familiari di chi perde la vita, deve poter far valere i propri diritti senza che le difficoltà economiche diventino un ostacolo. Con l'approvazione di questo provvedimento rafforziamo le tutele per le vittime e per i loro familiari, garantendo l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dal reddito, per i beneficiari individuati dalla norma.
È una decisione importante, perché davanti a una tragedia lo Stato deve assicurare protezione e strumenti concreti a chi si trova ad affrontarne le conseguenze. La prevenzione resta fondamentale, ma è altrettanto necessario che chi subisce un danno così grave e i suoi familiari non siano lasciati soli nel percorso per ottenere giustizia.
L'approvazione di oggi è un passo avanti, ma resta ancora molto da fare per garantire maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro e risposte adeguate a chi ne subisce le conseguenze".