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Puglia

IL COMUNE DI BARI – Menzione agli Oscar della Salute

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2026 - OSCAR DELLA SALUTE 2026: MENZIONE SPECIALE AL COMUNE DI BARI PER "LA CASA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE"

Il Comune di Bari ha ricevuto una menzione speciale per capacità di coinvolgimento e partecipazione nell'ambito dell'Oscar della Salute 2026, il riconoscimento nazionale promosso dalla Rete Italiana Città Sane – OMS per valorizzare le migliori esperienze dei Comuni italiani nella promozione della salute e del benessere delle comunità.

La menzione è stata attribuita al progetto "La Casa dei Bambini e delle Bambine", candidato dal Comune di Bari nell'ambito della diciannovesima edizione del bando nazionale. Si tratta di un servizio educativo e sociale rivolto alle famiglie più fragili, italiane e migranti, con figli minori presenti sul territorio cittadino, attraverso un sistema integrato di interventi dedicati alla cura delle persone, alla prevenzione precoce e alla promozione della socializzazione fin dalla prima infanzia.

Il Centro Polifunzionale Casa dei Bambini e delle Bambine comprende diversi spazi e servizi, tra cui un Emporio della Solidarietà, una Boutique Sociale, spazi dedicati a bambini e adolescenti, un'Agorà, un laboratorio permanente di riciclo, un centro sperimentale per la genitorialità e una Stanza della salute e del benessere.

La menzione riconosce in particolare la capacità del progetto di costruire partecipazione attorno a un luogo pubblico aperto, accessibile e inclusivo, capace di mettere in relazione famiglie, minori, servizi e comunità.

"Questo riconoscimento premia un modello di prossimità che mette al centro le persone, i legami sociali e il diritto di ogni bambino a crescere in una comunità accogliente e attenta ai bisogni delle famiglie" dichiara Giuseppe Cascella, delegato politico Rete Città Sane del Comune di Bari.

"Investire nei servizi educativi e sociali significa investire nella qualità della vita e nel futuro della città. La Casa dei Bambini e delle Bambine rappresenta un presidio prezioso di inclusione, prevenzione e partecipazione" commenta il sindaco Vito Leccese.

(AGENPARL)
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