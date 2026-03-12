CS FDI LANCIANO – DOMANI DONZELLI PER INAUGURAZIONE NUOVA SEDE

(AGENPARL) – Thu 12 March 2026 COMUNICATO STAMPA
Lanciano, Fratelli d’Italia inaugura con Donzelli
la nuova sede cittadina
Domani, venerdì 13 marzo alle ore 17:00 sarà inaugurata la nuova sede di
Fratelli d’Italia a Lanciano. Il nuovo spazio, situato in via Vittorio
Veneto 32, nasce come luogo di incontro, confronto e partecipazione
politica al servizio della città e del territorio. L’iniziativa rappresenta
un momento significativo per rafforzare la presenza del partito sul
territorio e per consolidare il rapporto con cittadini, amministratori e
militanti. La sede sarà, infatti, un punto di riferimento per attività
politiche, iniziative pubbliche e momenti di dialogo con la comunità
locale. All’inaugurazione interverranno esponenti nazionali, regionali e
locali del partito: l’on. Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo
nazionale; il senatore Etelwardo Sigismondi, segretario regionale; il
senatore Guido Quintino Liris, vice segretario regionale; il deputato
Guerino Testa, vice segretario regionale; il presidente della Regione
Abruzzo, Marco Marsilio, il consigliere regionale Nicola Campitelli; il
segretario provinciale Antonio Tavani; il capogruppo in Consiglio comunale
Gianluca D’Intino e il segretario cittadino Rocco Finardi. L’inaugurazione
e’ aperta alla cittadinanza e rappresenta un’occasione per condividere
idee, progetti e prospettive per il futuro di Lanciano e dell’Abruzzo, a
partire dal prossimo appuntamento referendario.
La stampa e’ invitata a partecipare.
Lanciano, 12 marzo 2026
Ufficio stampa
Tiziana Le Donne
