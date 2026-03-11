Convocazione della V Commissione Consiliare (Sport) – Venerdì 27 marzo 2026 – ore 8 e 30

(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Consiglio Comunale di Oristano
SPORT
IMPIANTISTICA SPORTIVA
POLITICHE GIOVANILI
TURISMO SPORTIVO
PROTOCOLLO n°
R. A. P. n°
COMUNE DI ORISTANO
ALLE SIG.RE E AI SIG.RI COMPONENTI LA 5ª COMMISSIONE CONSILIARE:
ANGIOI PAOLO
DELLA VOLPE CARLA
TATTI DAVIDE R.
ORRÙ STEFANIA
DAGA MASSIMILIANO
AL SIG. SINDACO E ALLA GIUNTA
AL SIG. PRESIDENTE DEL C. C. E AL CONSIGLIO COMUNALE
AL SIG. SEGRETARIO GENERALE, ALLE SIG.RE E AI SIG.RI DIRIGENTI
AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE, AL C. E. D. E ALL’UFFICIO STAMPA
LORO RECAPITO
Oggetto
CONVOCAZIONE DELLA Vª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE – SPORT – IN DATA VENERDÌ 27
MARZO 2026 – CON INIZIO ALLE ORE 8:30 – PRESSO LA SALA DEI GRUPPI CONSILIARI DI
MAGGIORANZA, PALAZZO DEGLI SCOLOPI, PIANO TERRA
A PARZIALE CORRE ZION E DE LL’AVVISO DI RIUNIONE – PROT. 17.563/2026 – SI INVITANO QUANT E E
QUANTI IN INDIRIZZO A PARTE CIPARE ALL A SE DU TA CHE SI TE RRÀ IL GIORNO E ALL’ORARIO
SEGUE NTI:
VENERDÌ 27 MARZO 2026
ORE 8:30
PE R TRAT TARE L’ORDIN E DE L GIORN O CHE SEGUE :
1. IM PIANTI SPORTIVI CO M UNALI. SITUAZIONE R EL ATIVA ALL A GESTION E E ANALISI
DEI BANDI DI GAR A PER LE GESTIONI PR OSSIM E E VENTURE DI TU T TE LE
STRU T TURE DI PROPRIE TÀ M UNICIPALE.
2. VARIE ED EVENTUALI.
È CO RT ES E M E N T E R I C H I ESTA L A P R ES E N Z A A L L A SE D U TA D E L SI G . AS SESSO R E ANTO NI O FR ANC ESC H I .
ORISTANO, 11 MARZO 2026
F.TO DOT T. PAOLO ANGIOI
PRES IDE N TE DE L L A Vª COMMIS S ION E
_________________________________________________
(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE