Comunicato-Dibattito in Consiglio sul disegno di legge del Corpo valdostano dei vigili del fuoco

(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 Aosta, 11 marzo 2026

Comunicato stampa n. 140/SC-MP

Dibattito in Consiglio sul disegno di legge del Corpo valdostano dei vigili

del fuoco

La seduta pomeridiana del Consiglio regionale dell’11 marzo 2026 è stata

dedicata alla discussione generale sul disegno di legge relativo

all’organizzazione del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

Gli interventi in Aula

Per il Capogruppo della Lega Vallée d’Aoste, Andrea Manfrin, «il problema

di questo disegno di legge – depositato a giugno 2025 dopo una

concertazione durata anni e seguito da pressioni per un’approvazione

urgente all’epoca, nella sua formulazione originale – è che giovedì scorso

la maggioranza, rifiutando la nostra richiesta di un confronto con le forze

sindacali, ha presentato degli emendamenti che cambiano in modo sostanziale

il testo. Come minoranza abbiamo chiesto di rinviare la discussione di due

settimane per spiegare ai diretti interessati le ragioni di questi

interventi, la maggioranza ritiene, invece, che ci sia già stata la

concertazione necessaria. Il risultato è che il testo ha scontentato tutti:

sia il Corpo dei vigili del fuoco sia il Soccorso alpino valdostano che lo

hanno criticato con osservazioni puntuali e dettagliate. Noi non siamo

mossi da tifoseria, ma da una legge che affronti realmente le criticità e

dia le risposte a chi le attende da anni, siamo favorevoli a una legge che

funzioni davvero sul campo, condividendo l’impianto generale e gli

emendamenti utili, ma chiediamo chiarimenti su quelli relativi alla Cus,

che potrebbero generare conflitti di competenze e rischi di illegittimità.»

Il Consigliere Massimo Lattanzi (Fratelli d’Italia) ha ricordato che «i

vigili del fuoco, nell’incontro di oggi con i Capigruppo, ci hanno

confermato di condividere 210 articoli su 213 di questa legge. Ci sono

quindi tre articoli modificati dalla maggioranza all’ultimo momento che

hanno scardinato un lavoro di confronto durato oltre quattro anni. Le

modifiche, giustificate come miglioramento dell’efficienza del sistema di

soccorso, appaiono incomprensibili: il soccorso funziona già bene, perché

modificarlo? C’è forse un’altra dinamica politica, quella di accontentare

altre parti del sistema? E ancora: perché non accogliere la richiesta di

rinviare di 15 giorni l’approvazione della legge e rispettare la procedura

di raffreddamento? Oggi i vigili del fuoco ci hanno avvertito che, se le

loro richieste non saranno ascoltate, chiederanno di tornare nel Corpo

nazionale. Questo segnala che qualcosa non funziona. La politica è dialogo:

la maggioranza dia l’esempio, ha i numeri per farlo. Occorre ascoltare,

confrontarsi e prendersi il tempo necessario, perché qui è in gioco la vita

delle persone. Non condividiamo né il metodo né il merito.»

La Capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Chiara Minelli, ha parlato di «

un disegno di legge frutto di un iter complesso, durato cinque anni e

caratterizzato da un lungo lavoro di mediazione tra le parti, che oggi

arriva in Aula con alcuni emendamenti presentati dalla maggioranza solo

pochi giorni fa senza una condivisione. Le modifiche proposte intervengono

su altri ambiti normativi, come la disciplina della Cus e la legge sul

Soccorso alpino valdostano, creando un problema di metodo e di coerenza

legislativa. Un disegno di legge che ha l’obiettivo di disciplinare

l’organizzazione e le funzioni del Corpo valdostano dei vigili del fuoco

dovrebbe, infatti, rimanere concentrato su questo oggetto, senza

trasformarsi in un contenitore di modifiche ad altri settori normativi che

meriterebbero un confronto specifico e autonomo. Rinviare l’approvazione di

questa legge, come richiesto dalla minoranza e dalle rappresentanze

sindacali dei vigili del fuoco, e mettere in discussione questi emendamenti

– che, invece di chiarire, rischiano di lasciare spazio ad ambiguità e

diverse interpretazioni – non significa negare l’importanza del sistema

complessivo di soccorso e protezione civile, di cui siamo pienamente

consapevoli. È un atto di buon senso.»

Per il Consigliere Fulvio Centoz (PD-Federalisti Progressisti VdA), «con

questo provvedimento si riconosce finalmente la piena natura pubblica di

una funzione che pubblica lo è sempre stata, superando una contraddizione

che per anni ha visto il Corpo svolgere compiti pubblici con un assetto

giuridico non pienamente coerente. La riforma ha anche una rilevanza

strategica perché apre la strada a una norma di attuazione capace di

affrontare il nodo del sistema previdenziale, oggi diverso da quello del

Corpo nazionale pur a fronte dello stesso lavoro. Tuttavia, questa legge

riguarda anche il modo in cui la Valle d’Aosta decide di organizzare il

proprio sistema di soccorso: l’errore è stato tentare di risolvere questi

nodi dentro la legge sull’ordinamento di un singolo Corpo. Per questo serve

una vera legge di sistema sul soccorso valdostano, che stabilisca con

chiarezza che la Cus è un soggetto neutro di coordinamento, non un organo

di comando, che la direzione tecnica di ogni tipo di intervento spetta al

corpo con la competenza prevalente su di uno specifico scenario. Una legge

di sistema che valorizzi il modello integrato creato dalla Valle d’Aosta e

che rappresenta uno degli elementi più originali della nostra Autonomia.»

«In Capigruppo, alcuni rappresentanti sindacali dei vigili del fuoco hanno

affermato, anche con toni molto forti, la possibilità di tornare a un

sistema statale, abbandonando quello regionale: un segnale che dovrebbe far

riflettere soprattutto una maggioranza che si definisce autonomista – ha

affermato il Consigliere della Lega VdA, Corrado Bellora -. Di fronte allo

stato di agitazione e agli emendamenti presentati dalla maggioranza

all’ultimo momento, sarebbe stato opportuno prevedere un breve rinvio per

ascoltare i diretti interessati e approfondire alcuni aspetti. La mia non è

una presa di posizione a favore di una parte o dell’altra, ma una

riflessione sul metodo: la politica deve decidere e assumersi la

responsabilità delle scelte, ma prima deve ascoltare. Restano, inoltre,

alcune perplessità tecniche, in particolare sul fatto che un ufficiale di

polizia giudiziaria possa essere sottoposto, sotto il profilo operativo,

alle indicazioni della Centrale unica di soccorso e sui timori, espressi da

alcuni, di una possibile privatizzazione del servizio.»

Il Capogruppo dell’Union Valdôtaine, Aurelio Marguerettaz, si è detto «

imbarazzato dalle dichiarazioni dei vigili del fuoco che hanno parlato di

un possibile ritorno sotto il Ministero: è una coltellata, oltre che un

segno di ingratitudine verso una Regione che negli anni ha investito molto

in infrastrutture, mezzi, assunzioni e organizzazione in questo comparto.

Il nostro obiettivo è semplice: garantire che le informazioni siano

condivise tra tutte le componenti del sistema di soccorso. Non si tratta di

togliere competenze, ma di lavorare insieme in modo efficace quando ci sono

persone in pericolo. Il modello valdostano è un sistema integrato, in cui

ciascuno contribuisce con le proprie competenze. È questo il valore della

nostra Autonomia e del modello di soccorso costruito negli anni. Come

maggioranza non siamo certo nemici dei vigili del fuoco: al contrario

vogliamo valorizzarli e rafforzare il sistema nel suo complesso.

L’obiettivo è mantenere e migliorare un sistema che rappresenta

un’eccellenza della Valle d’Aosta, evitando polemiche che non aiutano né i

vigili del fuoco né il buon funzionamento del soccorso.»

Ricordando il lavoro svolto nelle Commissioni consiliari, dove «sono stati

ascoltati tutti gli interlocutori interessati con metodo, trasparenza e

senso di responsabilità», il Consigliere Michel Martinet (UV) ha osservato

come gli emendamenti presentati dalla maggioranza «non debbano essere letti

come una contrapposizione o un tentativo di stravolgere il disegno di

legge, ma come un contributo costruttivo per rafforzarlo e garantire che

sia il più possibile condiviso, efficace e funzionale. Il ruolo dei

Consiglieri regionali è proprio questo: esaminare i testi, confrontarsi,

valutare eventuali criticità e proporre miglioramenti con l’obiettivo di

rendere le leggi più chiare ed equilibrate. È quanto è stato fatto anche

con questo disegno di legge, che rappresenta un passaggio importante per la

valorizzazione del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, la cui attività è

fondamentale in un territorio di montagna complesso e soggetto a numerosi

rischi naturali. Proprio per questo è importante dotarsi di una normativa

aggiornata e solida, capace di valorizzare il loro contributo e di

rafforzarne il ruolo, confermandoli come uno dei punti cardine del sistema

di protezione civile e di gestione delle emergenze e del soccorso pubblico.

La Vicecapogruppo di Centro Autonomista, Luisa Trione, ha parlato di «una

legge ampia e complessa, che non può essere ridotta a pochi aspetti senza

rendere giustizia al lavoro svolto nei diversi passaggi che hanno portato

alla sua costruzione. Al centro c’è un valore non negoziabile: la sicurezza

dei valdostani e dei turisti e la tutela del nostro territorio. Questa

sicurezza si fonda su un sistema definito nel dettaglio, che rispetta e

valorizza le competenze di chi ogni giorno la garantisce. Il testo conferma

un impianto ambizioso per valorizzare il Corpo valdostano dei vigili del

fuoco. Anche il volontariato è riconosciuto come componente strategica di

un sistema unico e resiliente, capace di rispondere alle peculiarità della

realtà valdostana. Un punto fondamentale è l’integrazione del Corpo nel

sistema regionale di soccorso, con un coordinamento che rispetta le

competenze tecniche di ciascun soggetto. Gli emendamenti approvati in

Commissione rappresentano, dal nostro punto di vista, miglioramenti

sostanziali che hanno perfezionato il raccordo tra le norme, garantendo che

ogni ingranaggio del comparto sicurezza funzioni. Votare questa legge

significa rafforzare un modello di soccorso moderno, coordinato e di alta

qualità, a servizio della nostra comunità.»

«Il provvedimento, frutto di oltre cinque anni di lavoro, presenta ancora

troppe zone d’ombra – ha detto la Capogruppo de La Renaissance Valdôtaine,

Eleonora Baccini -. A novembre 2025 si credeva di avere una versione

condivisa, ma a una settimana dal voto sono stati presentati dalla

maggioranza degli emendamenti sostanziali senza un confronto con le parti

interessate. Il metodo di lavoro adottato è inaccettabile: i sindacati non

hanno potuto esprimere un parere e hanno appreso le modifiche per vie non

ufficiali senza avere dei chiarimenti. Non si tratta di dettagli marginali,

ma di cambiamenti che incidono profondamente sull’assetto del soccorso

pubblico. L’introduzione di un ruolo della Centrale unica di soccorso che

rischia di sovrapporsi alle competenze tecniche dei vigili del fuoco è,

infatti, un punto molto delicato: si rischia di creare confusione nelle

competenze e nella catena di comando mentre in emergenza non può esserci

ambiguità. In quest’ottica, il testo originario garantiva un equilibrio tra

i ruoli costruito in anni di confronto. Le modifiche introdotte all’ultimo

momento senza un’adeguata valutazione tecnica rischiano di indebolire il

sistema.»

«Per me questo tema ha anche una dimensione personale: faccio parte del

Corpo dal 1998, prima come volontario e poi come professionista – ha detto

l’Assessore Davide Sapinet (UV) -. Proprio per questo ho cercato di

affrontare il provvedimento con lo sguardo del legislatore. Il suo percorso

è stato lungo e complesso, avviato diversi anni fa e portato avanti con un

lavoro intenso di confronto politico e tecnico. Il risultato è un testo che

forse non soddisfa pienamente tutti, ma che rappresenta un punto di

equilibrio raggiunto attraverso il dialogo e il confronto. Credo ora sia

importante lavorare per ricomporre eventuali tensioni e rafforzare lo

spirito di collaborazione tra tutti i soggetti del sistema di soccorso

valdostano. Dobbiamo fare squadra, perché il sistema Valle d’Aosta continui

a essere un modello efficace e coordinato. Parallelamente prosegue

l’impegno della Regione per rafforzare il Corpo, con nuove assunzioni,

concorsi e investimenti sulle strutture e sulle sedi operative. L’obiettivo

è continuare a migliorare un sistema di sicurezza e soccorso che

rappresenta un punto di forza per la nostra comunità.»

«In più interventi è stato richiamato il percorso di Forza Italia nella

scorsa legislatura – ha sottolineato l’Assessore Mauro Baccega -. È vero,

avevamo espresso rammarico per non essere riusciti ad approvare alcune

leggi importanti, tra cui quella sui vigili del fuoco. Proprio per questo,

nel nostro programma di governo, e successivamente nel programma di

maggioranza, ci siamo impegnati a depositare entro novanta giorni il

disegno di legge su questo tema e così è stato. Da quel momento è iniziato

un lavoro importante nelle Commissioni consiliari. Mi pare che si sia

andati nella direzione giusta, lavorando alla costruzione di una strategia

più ampia che possiamo definire come un vero e proprio sistema di soccorso,

sul quale siamo pienamente d’accordo. L’obiettivo era rafforzare il sistema

e garantire ai cittadini una struttura solida, capace di rispondere con

rapidità alle emergenze. Per questo non possiamo che essere soddisfatti di

aver partecipato a questo percorso e di aver rispettato uno degli impegni

fondamentali del nostro programma di governo.»

«Come Autonomisti di Centro, abbiamo portato in Aula il tema dei vigili del

fuoco e del Corpo forestale a novembre del 2025 per sapere quale sarebbe

stato il percorso che ci avrebbe portato alla giornata di oggi e già allora

avevamo riscontrato una visione non univoca – ha detto il Capogruppo Marco

Carrel, anticipando il voto favorevole -. Questa legge non è la migliore

possibile, non accontenta nessuno ma rappresenta il penultimo capitolo di

un lavoro durato cinque anni. Con oggi, infatti, non chiudiamo un cerchio:

occorrerà ancora confrontarsi sulla norma di attuazione per i vigili del

fuoco e i forestali e ci deve essere una chiara indicazione sull’iter

interno alla Cus. Abbiamo un sistema di soccorso d’eccellenza e nel 95% dei

casi è già chiaro chi interviene dove, ma ci sono delle zone d’ombra in cui

si tende ad intervenire tutti. In Commissione, ci siamo astenuti perché

avremmo ritenuto più opportuno approfondire gli emendamenti proposti dalla

maggioranza con i sindacati e gli interlocutori interessati. Oggi il voto è

favorevole perché siamo stati parte di questo percorso e la direzione è

quella giusta. Continueremo a sollecitare il Governo sui passaggi mancanti.

Il Consigliere Laurent Viérin (UV) ha sottolineato che «oggi votiamo una

legge che aggiorna e rafforza un comparto molto importante per la nostra

comunità. La storia del sistema sicurezza-emergenza in Valle d’Aosta ha

radici profonde: lo Statuto speciale del 1948, all’articolo 2, prevede le

competenze in materia di servizi antincendi. Da lì sono seguite la prima

norma di attuazione del 1978, a seguire la nascita del Corpo dei vigili del

fuoco volontari, componente essenziale del sistema di protezione civile, e

nel 1999 la legge e a seguire la costituzione del Corpo regionale dal 2000.

Con questo disegno di legge ridiamo prospettiva a un percorso costruito

negli anni con importanti investimenti pubblici sulla sicurezza dei

cittadini e sulla tutela del territorio e delle infrastrutture. Oggi

riaffermiamo con chiarezza queste competenze, a cui farà seguito anche la

norma di attuazione sul trattamento pensionistico. È stato un percorso

complesso e a tratti travagliato, ma il lavoro delle Commissioni consiliari

ha ridato centralità al ruolo legislativo del Consiglio Valle: è questo il

cuore della democrazia. L’Autonomia va esercitata: per noi significa

assumersi responsabilità, anche finanziarie, e continuare a prendere

decisioni in piena libertà.»

«L’obiettivo comune a maggioranza e minoranza è migliorare un sistema che

già funziona benissimo ma questa legge non lo garantisce – ha detto il

Vicecapogruppo di AVS, Eugenio Torrione -. Mi associo alla domanda posta da

diversi colleghi: perché dopo tanti anni di concertazione sono stati

presentati negli ultimi giorni dalla maggioranza degli emendamenti che

apportano modifiche così sostanziali? È stato fatto tutto bene fino a pochi

giorni fa.»

Per il Capogruppo di FI, Pierluigi Marquis, «il modello valdostano di

protezione civile si fonda su diverse leggi che hanno consentito di