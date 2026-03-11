Close Menu
[Comune Palermo] Stadio Renzo Barbera, sostegno unanime del Consiglio comunale alla riqualificazione. Dichiarazione capigruppo

(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 «Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato all’unanimità un ordine del
giorno relativo al progetto di riqualificazione dello stadio “Renzo
Barbera”.
Con il documento, l’aula impegna il sindaco a rappresentare, nell’ambito
della conferenza dei servizi convocata nelle prossime ore e nei successivi
passaggi istituzionali, la volontà del Consiglio di sostenere ogni sforzo
utile affinché il progetto consenta alla città di Palermo di mantenersi in
linea con gli standard UEFA necessari per poter ospitare anche le fasi
finali delle principali competizioni calcistiche europee.
Nel testo approvato i consiglieri sottolineano, inoltre, l’importanza del
clima di collaborazione che si sta registrando tra tutti gli attori
coinvolti nel percorso, evidenziando come questo impegno condiviso
rappresenti una condizione fondamentale per accompagnare la
riqualificazione dell’impianto e rafforzare il ruolo di Palermo nel
panorama calcistico nazionale e internazionale.
L’ordine del giorno approvato dall’aula intende, quindi, ribadire il
sostegno del Consiglio comunale a un progetto considerato strategico per il
futuro sportivo e infrastrutturale della città».
Lo dichiarano tutti i capigruppo in rappresentanza del Consiglio comunale
di Palermo.
Antonella Di Maggio
Ufficio Stampa
Comune di Palermo

