Piacenza, 10 marzo 2026
Oggetto: Servizio Idrico Integrato, siglata la nuova Convenzione per la gestione
delle reti di Piacenza. Investimenti per 19 milioni di euro: 1,3 all’anno fino al 2040
Avrà efficacia sino al 31 dicembre 2040, la convenzione che regola gestione e sviluppo
del Servizio Idrico Integrato nel territorio comunale. L’accordo strategico, formalizzato
nelle scorse settimane tra Comune di Piacenza, Piacenza Infrastrutture S.p.A.,
ATERSIR e Gruppo Iren – rappresentato da IRETI e dalla nuova società operativa Iren
Acqua Piacenza, cui è affidato il servizio sino al termine del 2040 – definisce un solido
quadro di governance, mirato anche all’ammodernamento degli impianti di depurazione,
delle reti fognarie e idriche: queste ultime saranno oggetto, già a partire da quest’anno,
di alcune opere di estensione, manutenzione straordinaria e progettazione.
La convenzione stabilisce, nel contempo, un ambizioso piano di investimenti finanziati
direttamente dalla società patrimoniale Piacenza Infrastrutture, che va ad accrescere
ulteriormente le risorse garantite dal gestore e dall’introito delle tariffe. L’obiettivo
condiviso è stato quello di avviare un programma di investimenti costanti con continuità
operativa: sono infatti previsti interventi infrastrutturali per un ammontare complessivo
di oltre 19 milioni di euro, per un valore medio annuo di circa 1,3 milioni di euro fino
alla scadenza della concessione nel 2040.
Si tratta di un piano di valorizzazione del patrimonio di infrastrutture locali: i beni
realizzati grazie a questi investimenti entreranno nella piena proprietà della società
pubblica Piacenza Infrastrutture, secondo un accordo specifico che prevede una
riduzione concordata degli oneri finanziari e fiscali nel calcolo dei canoni.
Nel corso del 2026 saranno avviati alcuni interventi che, nei mesi compresi tra marzo e
novembre, riguarderanno in successione via Tassi e via Rosselli, via Vignola (nel tratto
tra via Guercino e via Sanzio), via XXIV Maggio (tra via Varazzani e via Maruffi) e via
Palmerio, oltre alla progettazione del collettore principale del bacino centrale di
Piacenza.
“La firma di questa convenzione – rimarca il vice sindaco Matteo Bongiorni –
rappresenta un passaggio fondamentale per la tutela di un bene primario come l’acqua
e il potenziamento delle infrastrutture della città. Grazie alla sinergia tra l’ente
regolatore ATERSIR, la società patrimoniale del Comune e il gestore, si dà a Piacenza
una programmazione di lungo respiro. È un risultato che coniuga efficienza tecnica,
sostenibilità ambientale ed economica: non solo si mantiene la proprietà pubblica delle
infrastrutture, ma si lavora affinché l’ammodernamento di tubature e impianti avvenga
con un occhio di riguardo all’equilibrio tariffario. Questo accordo ci permette di
guardare al 2040 con la certezza di un servizio idrico moderno, soprattutto volto a
ridurre gli sprechi. E’ l’esito di un percorso complesso, condotto da diversi attori, che
si è concluso positivamente con la soddisfazione di essere riusciti a destinare importanti
risorse – peraltro ferme da tempo – per garantire ogni anno investimenti sulle nostre
reti. Ciò consentirà di affrontare, nel corso del tempo e per stralci successivi – spiega
Bongiorni – anche progettazioni e interventi strutturali decisamente impattanti dal
punto di vista operativo ed economico: penso in particolare al collettore fognario del
centro storico, ossia alla chiusura dell’anello oggi interrotto tra via Benedettine e piazza
