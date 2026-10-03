(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2026 - ROMA, 2 OTTOBRE 2026 – "Il 2025 segna uno spartiacque drammatico per la sanità pubblica: per la prima volta nell'ultimo decennio le dimissioni volontarie dei medici ospedalieri hanno superato i pensionamenti, con un aumento del 150% rispetto al 2024. È un campanello d'allarme che il Governo non può ignorare. Il dato, elaborato dal Centro Studi Anaao Assomed, racconta una fuga dal Servizio sanitario nazionale che mette a nudo una crisi strutturale del lavoro nel pubblico. La concorrenza della sanità privata, sostenuta anche da scelte e convenzioni pubbliche, rischia di accelerare questo depauperamento, sottraendo al Ssn medici e professionisti sempre più penalizzati sul piano organizzativo, salariale e delle prospettive di carriera. Difenderlo significa innanzitutto schierarsi al fianco di chi ci lavora e garantire condizioni dignitose, valorizzazione professionale e percorsi di crescita. Il Servizio sanitario nazionale è una conquista sociale fondamentale e non può essere progressivamente svuotato a vantaggio del mercato privato. Il M5S continuerà a battersi per invertire questa rotta e, una volta tornato al Governo, rimetterà al centro la sanità pubblica e universale". Lo afferma in una nota il deputato del M5S Andrea Quartini.
Trending
- SANITÀ, QUARTINI (M5S): DIMISSIONI MEDICI SSN OLTRE PENSIONAMENTI, DIFENDERE CAPITALE UMANO
- CARO ENERGIA, CIABURRO (FDI): BENE INIZIATIVA ENI SU GASOLIO AGRICOLO
- I grandi imprenditori polacchi puntano sul nucleare: 500 milioni di złoty per i piccoli reattori modulari
- Nuovo ospedale a Latina, Zaccheo: «Un passo decisivo per un progetto nel quale ho creduto per oltre vent’anni»
- Polonia, contratto per la prima centrale nucleare possibile entro fine anno
- Polonia regina delle zucche nell’UE: produce il 35% del totale europeo
- La Polonia punta a un seggio permanente nel G20: Domański ammette negoziati «complessi»
- USA, il Caucaso entra nella nuova sfida per l’Eurasia
- Georgia, 7 miliardi di dollari sul Middle Corridor: Anaklia al centro della nuova rotta eurasiatica
- NAPOVEDNIK DOGODKOV v tednu od 4. do 11. oktobra 2026
CHI SIAMO
L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.
Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.
Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.
CONTATTI
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@agenparl.eu
Per informazioni:
marketing@agenparl.eu