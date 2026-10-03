USA, il Caucaso entra nella nuova sfida per l’Eurasia

Gli Stati Uniti stanno aumentando il loro coinvolgimento economico nel Caucaso meridionale e nell’Asia centrale, e il Middle Corridor sta diventando uno degli strumenti attraverso cui Washington cerca di trasformare questo interesse in infrastrutture, investimenti e nuove rotte commerciali tra Asia ed Europa.

Il segnale più concreto è arrivato con il lancio del Trans-Caspian Enterprise Fund, un fondo iniziale da 201 milioni di dollari finanziato dal governo statunitense e operativo dal settembre 2026. Il fondo copre Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan e punta a sostenere investimenti del settore privato lungo la rotta transcaspica.

Non si tratta quindi soltanto di sostenere politicamente il Middle Corridor. L’obiettivo dichiarato del fondo è contribuire a dimostrare la sostenibilità commerciale dei progetti e attirare ulteriori capitali privati. È un passaggio importante perché il problema della rotta non è più soltanto costruire collegamenti tra i diversi Paesi, ma renderli sufficientemente affidabili e redditizi da convincere le imprese a utilizzarli.

TRIPP è il progetto più visibile

Al centro della nuova strategia americana c’è il Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP), il progetto destinato a collegare l’Azerbaigian con il Nakhchivan attraverso il territorio meridionale dell’Armenia.

Il collegamento previsto comprende infrastrutture ferroviarie e stradali, oltre a componenti energetiche e digitali. La sua importanza va però oltre i circa 43 chilometri del tracciato: TRIPP può diventare una nuova connessione tra il sistema del Caucaso meridionale e il più ampio Middle Corridor che attraversa il Mar Caspio verso l’Asia centrale.

La struttura finanziaria e societaria è altrettanto significativa. Il progetto prevede una TRIPP Development Company, con una partecipazione iniziale del 74% per la parte statunitense e del 26% per l’Armenia. La società dovrebbe ottenere diritti di sviluppo iniziali per 49 anni e occuparsi della realizzazione e gestione delle infrastrutture previste.

A settembre il governo armeno ha confermato che il lavoro sulla struttura legale e contrattuale della società era in corso. Questo indica che il progetto sta entrando in una fase più operativa, anche se infrastrutture e costi definitivi dipenderanno dagli studi tecnici e dalle successive decisioni di investimento.

Il prossimo passaggio è tecnico

È proprio qui che entra in gioco AECOM, una delle maggiori società internazionali di ingegneria e infrastrutture.

Il gruppo sta effettuando studi sul tracciato previsto in Armenia, compresa la componente ferroviaria. A luglio una delegazione AECOM ha esaminato il sito destinato al progetto insieme alle autorità armene.

Il 2 ottobre l’ambasciatore armeno negli Stati Uniti Narek Mkrtchyan ha dichiarato che lo studio dovrebbe essere completato entro uno-due mesi e che, una volta conclusa la fase di valutazione, il progetto potrebbe arrivare all’avvio dei lavori all’inizio del 2027. Si tratta però di una previsione legata al completamento degli studi e degli adempimenti necessari, non ancora di una data definitiva di apertura dei cantieri.

Questo passaggio è particolarmente importante per gli investitori: prima della costruzione arrivano infatti la progettazione, la valutazione dei costi, la definizione delle infrastrutture e l’individuazione dei modelli finanziari.

Perché Washington guarda al Caucaso

L’interesse americano per il Middle Corridor si inserisce in una trasformazione più ampia delle rotte commerciali eurasiatiche.

La Banca Mondiale ha stimato a settembre che investimenti e riforme lungo il Trans-Caspian Transport Corridor potrebbero più che triplicare i volumi commerciali entro il 2040 e dimezzare i tempi di viaggio. Se gli investimenti infrastrutturali fossero accompagnati da riforme nella logistica e nella gestione delle frontiere, i volumi potrebbero arrivare a quadruplicare e i tempi di viaggio ridursi di due terzi.

Il corridoio attraversa nove Paesi e collega l’Asia orientale con l’Europa attraverso Asia centrale, Mar Caspio, Caucaso meridionale e Türkiye. Per Washington, questo significa poter intervenire in un’infrastruttura che riguarda contemporaneamente commercio, energia, materie prime e catene di approvvigionamento.

Il Trans-Caspian Enterprise Fund rappresenta in questo senso un meccanismo diverso dal semplice finanziamento pubblico di una ferrovia o di un’autostrada: punta a creare le condizioni per attirare operatori e capitali privati in un’intera rete di infrastrutture e attività economiche.

Il nuovo ruolo dell’Armenia

Per l’Armenia, TRIPP rappresenta una possibilità di inserirsi direttamente nella rete del Middle Corridor.

Oggi il principale asse transcaspico passa attraverso Azerbaigian e Georgia. L’apertura di un collegamento attraverso il territorio armeno aggiungerebbe una nuova direttrice nel Caucaso meridionale.

Questo non significa necessariamente che il percorso georgiano perderà la propria importanza. La Georgia dispone dell’accesso al Mar Nero e di infrastrutture portuali e ferroviarie già integrate nel corridoio. Il progetto americano introduce però una seconda architettura di collegamento nella regione, aumentando le possibilità di transito tra Azerbaigian, Armenia e Türkiye.

Per la stessa Georgia questo crea una nuova questione competitiva. Il Paese sta investendo miliardi nel potenziamento della propria infrastruttura del Middle Corridor e la Banca Mondiale ha approvato un progetto da 372 milioni di dollari per ammodernare ferrovie e strade georgiane.

Il risultato potrebbe quindi essere un Caucaso meridionale con più nodi logistici collegati tra loro, ma anche con una maggiore competizione per attrarre traffico, terminal, investimenti e operatori internazionali.

Azerbaigian e Asia centrale restano essenziali

TRIPP non è una rotta autonoma che termina in Armenia.

Il suo valore commerciale dipenderà da ciò che avviene a est e a ovest del tracciato. A est ci sono l’Azerbaigian, il Mar Caspio e le reti ferroviarie dell’Asia centrale; a ovest, Türkiye e i collegamenti verso i mercati europei.

È per questo che il progetto va letto come parte di un sistema più grande.

La Banca Mondiale considera infatti il Middle Corridor una rete multimodale che comprende ferrovie, trasporto marittimo attraverso il Caspio, collegamenti stradali e infrastrutture logistiche. La competitività dipenderà dall’integrazione di tutti questi elementi, non dalla realizzazione di una singola infrastruttura.

Per gli investitori, questo significa che le opportunità non riguardano soltanto la costruzione delle grandi opere. Porti, terminal ferroviari, magazzini, sistemi doganali digitali, telecomunicazioni, energia e servizi logistici fanno parte della stessa catena.

Il problema è trasformare il progetto in un investimento bancabile

La fase decisiva sarà ora quella dell’esecuzione.

Il Middle Corridor dispone di una crescente attenzione politica e di nuovi strumenti finanziari, ma una rotta commerciale internazionale deve dimostrare di poter offrire tempi prevedibili, costi competitivi e continuità operativa.

È la stessa conclusione a cui arriva la Banca Mondiale: infrastrutture migliori devono essere accompagnate da sistemi doganali più efficienti, coordinamento tra operatori, digitalizzazione e maggiore integrazione tra i diversi Paesi.

Il settore privato, a sua volta, dovrà valutare rischi, rendimenti, regolamentazione e affidabilità dei progetti prima di impegnare capitali significativi.

Ed è probabilmente questo il motivo per cui Washington sta combinando tre strumenti diversi: capitale pubblico attraverso il fondo, una struttura societaria per TRIPP e studi tecnici per valutare la fattibilità delle infrastrutture.

Il passaggio successivo sarà vedere quanti di questi progetti arriveranno effettivamente alla fase di investimento e costruzione.

Una nuova architettura per il commercio eurasiatico

Il punto più interessante della strategia americana non è quindi soltanto TRIPP.

È il tentativo di costruire una presenza economica statunitense lungo una rete che collega Caucaso meridionale, Mar Caspio e Asia centrale, utilizzando infrastrutture commerciali come strumento per ampliare le connessioni tra mercati.

Il Trans-Caspian Enterprise Fund da 201 milioni di dollari rappresenta la componente finanziaria. TRIPP rappresenta quella infrastrutturale. Gli studi AECOM rappresentano la fase tecnica.

Se questi elementi riusciranno a trasformarsi in progetti operativi, il ruolo americano nel Middle Corridor sarà molto diverso dal semplice sostegno diplomatico a una nuova rotta commerciale.

Sarà una partecipazione diretta alla costruzione dell’ecosistema infrastrutturale che può collegare Asia centrale ed Europa.

Per ora, però, il risultato più concreto è che Washington ha messo capitale, struttura e capacità tecnica sul tavolo.

La prossima verifica sarà molto più semplice: quali progetti diventeranno effettivamente cantieri e quali riusciranno ad attirare investitori privati?