CARO ENERGIA, CIABURRO (FDI): BENE INIZIATIVA ENI SU GASOLIO AGRICOLO

(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2026 - "Il costo dell'energia rischia di diventare una tassa occulta sui cittadini e le imprese, come maggioranza è nostro dovere sostenere ogni iniziativa utile ad abbassare questo fardello sui cittadini. Per questo l'iniziativa di ENI di ridurre del 20% il costo di benzina e gasolio ad uso agricolo e pesca va nella giusta direzione auspicata dal Governo Meloni. Ringrazio il Presidente Meloni ed il Ministro Lollobrigida per l'impegno dimostrato su questo dossier, che conferma quanto agricoltori e pescatori siano al centro della nostra azione politica. Senza di loro non esisterebbero cibo, né i presupposti per il nostro stile di vita. Sostenere chi produce qualità nel produrre ancora più e meglio è un nostro dovere."
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