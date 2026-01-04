Close Menu
#CONTIENE FOTO# ROMA – SMARTPHONE RUBATI TRA MINACCE E SCIPPI. DUE ARRESTI DEI CARABINIERI TRA VIA NOMENTANA E L'ESQUILINO.

(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2026

(AGENPARL) – Sun 04 January 2026 ROMA – SMARTPHONE RUBATI TRA MINACCE E SCIPPI.
DUE ARRESTI DEI CARABINIERI TRA VIA NOMENTANA E L’ESQUILINO.
I Carabinieri, in due distinti episodi, hanno arrestato due giovani
gravemente indiziati rispettivamente di rapina e di furto con strappo.
In via Batteria Nomentana, i Carabinieri della Stazione di Roma Nomentana
hanno arrestato un 19enne del Bangladesh per rapina. Il giovane ha
minacciato con dei cocci di bottiglia una romana di 27 anni per costringerla
a consegnare il proprio cellulare. I militari, di pattuglia in zona, sono
stati attirati dalle grida della vittima e hanno bloccato l’uomo in via
Asmara dopo un breve inseguimento.
Sempre per la sottrazione di un cellulare, i Carabinieri del Nucleo
Radiomobile di Roma hanno arrestato un 26enne cileno in piazza Manfredo
Fanti. L’uomo, poco prima, in via Ricasoli, aveva strappato dalle mani di un
ragazzo lo smartphone, tentando poi la fuga a piedi. I militari, intervenuti
su segnalazione al 112, lo hanno rintracciato poco lontano ancora in
possesso della refurtiva.
In entrambi gli episodi, i telefoni sono stati recuperati e restituiti ai
legittimi proprietari.
Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,
gli indagati devono ritenersi innocenti fino a eventuale sentenza
definitiva.
040126

