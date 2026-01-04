CONTIENE FOTO# ROMA, 18ENNE EGIZIANO BLOCCA E RAPINA UNA DONNA IN STRADA. ARRESTATO DAI CARABINIERI SU CIRCONVALLAZIONE CORNELIA.

(AGENPARL) – Sun 04 January 2026 ROMA, 18ENNE EGIZIANO BLOCCA E RAPINA UNA DONNA IN STRADA.
ARRESTATO DAI CARABINIERI SU CIRCONVALLAZIONE CORNELIA.
La scorsa sera, una donna, cittadina romena di 48 anni, è stata vittima di
unaggressione in circonvallazione Cornelia. La donna è stata
improvvisamente bloccata in strada da un 18enne egiziano che, dopo averla
minacciata verbalmente, le ha impedito ogni movimento costringendola a
consegnargli il denaro che aveva con sé.
Approfittando di un momento di distrazione del giovane, la vittima è
riuscita a liberarsi e a trovare riparo all’interno di un bar poco distante,
da dove ha immediatamente allertato il 112. I Carabinieri del Nucleo
Radiomobile di Roma, già impegnati nel controllo del territorio in zona,
sono intervenuti in pochi istanti e hanno individuato il 18enne mentre si
trovava ancora davanti all’ingresso del locale.
Condotto in caserma, il giovane è stato arrestato e trattenuto in attesa del
rito direttissimo, come disposto dallAutorità Giudiziaria.
040126
(AGENPARL) – Sun 04 January 2026 ROMA, 18ENNE EGIZIANO BLOCCA E RAPINA UNA DONNA IN STRADA.