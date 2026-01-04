CONTIENE FOTO# FIUMICINO – CONTRASTO A NCC E TAXI ABUSIVI PRESSO LO SCALO INTERCONTINENTALE. CARABINIERI NOTIFICANO 11 ORDINI DI ALLONTANAMENTO DALL’AREA AEROPORTUALE E ELEVATE SANZIONI PER OLTRE 20.000 EURO.

(AGENPARL) – Sun 04 January 2026 LEGIONE CARABINIERI LAZIO
Compagnia Aeroporti Roma Fiumicino
Comunicato Stampa
FIUMICINO CONTRASTO A NCC E TAXI ABUSIVI PRESSO LO SCALO
INTERCONTINENTALE. CARABINIERI NOTIFICANO 11 ORDINI DI ALLONTANAMENTO
DALLAREA AEROPORTUALE E ELEVATE SANZIONI PER OLTRE 20.000 EURO.
FIUMICINO (RM) Si comunica, nel rispetto dei diritti dei soggetti
sanzionati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dellattuale
fase del procedimento e fino a un eventuale definitivo accertamento di
responsabilità), e al fine di garantire il diritto di cronaca, che i
Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma Fiumicino, hanno svolto mirati
servizi allinterno dellaeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci, in
particolare nelle aree arrivi dei terminal, per contrastare lesercizio
abusivo dellattività di trasporto pubblico non di linea e il procacciamento
illecito di clienti ai danni dei viaggiatori.
Nel corso delle attività, i militari hanno notificato due distinti
provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane (DACUR), emessi dalla
Questura di Roma. Il primo ha riguardato un 50enne romano residente a
Fiumicino, mentre il secondo è stato notificato a un 44enne originario del
Bangladesh e residente a Roma.
Entrambi i soggetti, già noti alle forze dell’ordine e ripetutamente
sorpresi negli ultimi mesi presso il Terminal 3, erano soliti stazionare
nell’area arrivi per procacciarsi illecitamente clienti tra i passeggeri in
transito, intralciando i regolari servizi di trasporto dello scalo.
L’operazione condotta dai Carabinieri della Stazione Fiumicino Aeroporto ha
permesso inoltre di individuare e sanzionare complessivamente undici persone
dedite ad attività illecite. Nello specifico, sono stati sanzionati sette
autisti N.C.C. e quattro soggetti privi di qualsiasi licenza autorizzativa,
tutti colti nell’atto di adescare viaggiatori senza averne titolo. Per tutti
i trasgressori è scattata contestualmente la notifica dell’ordine di
allontanamento dall’area aeroportuale per 48 ore. L’ammontare complessivo
delle sanzioni amministrative elevate nel corso del servizio è pari a 21000
euro, con l’Autorità Amministrativa debitamente informata dal reparto
operante per i provvedimenti di competenza.
040126
