#CONTIENE FOTO# FIUMICINO – CONTRASTO A NCC E TAXI ABUSIVI PRESSO LO SCALO INTERCONTINENTALE. CARABINIERI NOTIFICANO 11 ORDINI DI ALLONTANAMENTO DALL’AREA AEROPORTUALE E ELEVATE SANZIONI PER OLTRE 20.000 EURO.

Logo (AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2026

(AGENPARL) – Sun 04 January 2026 LEGIONE CARABINIERI LAZIO
Compagnia Aeroporti Roma Fiumicino
Comunicato Stampa
FIUMICINO  CONTRASTO A NCC E TAXI ABUSIVI PRESSO LO SCALO
INTERCONTINENTALE. CARABINIERI NOTIFICANO 11 ORDINI DI ALLONTANAMENTO
DALLAREA AEROPORTUALE E ELEVATE SANZIONI PER OLTRE 20.000 EURO.
FIUMICINO (RM)  Si comunica, nel rispetto dei diritti dei soggetti
sanzionati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dellattuale
fase del procedimento e fino a un eventuale definitivo accertamento di
responsabilità), e al fine di garantire il diritto di cronaca, che i
Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma Fiumicino, hanno svolto mirati
servizi allinterno dellaeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci, in
particolare nelle aree arrivi dei terminal, per contrastare lesercizio
abusivo dellattività di trasporto pubblico non di linea e il procacciamento
illecito di clienti ai danni dei viaggiatori.
Nel corso delle attività, i militari hanno notificato due distinti
provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane (DACUR), emessi dalla
Questura di Roma. Il primo ha riguardato un 50enne romano residente a
Fiumicino, mentre il secondo è stato notificato a un 44enne originario del
Bangladesh e residente a Roma.
Entrambi i soggetti, già noti alle forze dell’ordine e ripetutamente
sorpresi negli ultimi mesi presso il Terminal 3, erano soliti stazionare
nell’area arrivi per procacciarsi illecitamente clienti tra i passeggeri in
transito, intralciando i regolari servizi di trasporto dello scalo.
L’operazione condotta dai Carabinieri della Stazione Fiumicino Aeroporto ha
permesso inoltre di individuare e sanzionare complessivamente undici persone
dedite ad attività illecite. Nello specifico, sono stati sanzionati sette
autisti N.C.C. e quattro soggetti privi di qualsiasi licenza autorizzativa,
tutti colti nell’atto di adescare viaggiatori senza averne titolo. Per tutti
i trasgressori è scattata contestualmente la notifica dell’ordine di
allontanamento dall’area aeroportuale per 48 ore. L’ammontare complessivo
delle sanzioni amministrative elevate nel corso del servizio è pari a 21000
euro, con l’Autorità Amministrativa debitamente informata dal reparto
operante per i provvedimenti di competenza.
040126
____________________________________________________________________________
Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri di Roma
P.za San Lorenzo in Lucina, 6
00186 Roma

