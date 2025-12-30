(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 Tappa all’Aquila del Viaggio della Fiamma Olimpica Milano – Cortina 2026. Modifiche alla viabilità.
L’Aquila, 30 dicembre 2025 – Sabato 3 gennaio 2026, in occasione del passaggio all’Aquila della Fiamma olimpica dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, si segnalano alcune modifiche alla viabilità. In particolare, l’istituzione del divieto di transito veicolare per tutte le categorie di veicoli, lungo il percorso della Fiaccola Olimpica, con partenza alle ore 18.00 da Viale Crispi ed arrivo alle 19.30 al Palazzo dell’Emiciclo, limitatamente al tempo necessario alla partenza ed al passaggio del convoglio: Viale Crispi, Viale Collemaggio, Via Caldora, Piazzale Tullio de Rubeis, Via Strinella, Via Pescara, Via Castello, Via Malta, Piazza Battaglione Alpini, Corso Vittorio Emanuele II, Corso Federico II e Viale Crispi.
