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Politica Interna

Sicurezza sul lavoro, domani la cerimonia di chiusura degli Stati Generali e votazione in Aula del gratuito patrocinio

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - Si chiudono domani, giovedì 22 ottobre, alla Camera dei deputati, gli Stati Generali della Salute e Sicurezza sul Lavoro, promossi dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro, presieduta da Chiara Gribaudo.

La cerimonia di chiusura, presentata dalla giornalista del Tg2 Post Monica Giandotti, si aprirà alle 9.30 in sala della Regina con l’indirizzo di saluto del presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, seguito dalla consegna dei riconoscimenti alle buone pratiche di imprese e istituzioni che si sono distinte per l’attenzione alla prevenzione e alla salute e sicurezza sul lavoro.

“I lavori rispetto al programma subiranno una variazione – precisa Gribaudo – poiché si è raggiunta un’intesa all’unanimità e il Parlamento in mattinata voterà la prima norma per sostenere i familiari che hanno perso un proprio caro sul lavoro istituendo per loro il gratuito patrocinio”.

Compatibilmente quindi con i lavori in aula il programma degli Stati Generali proseguirà con Rossella Salvati, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, con una lectio brevis dedicata all’organizzazione del lavoro e alla prevenzione del rischio da stress lavoro-correlato. È poi previsto il contributo video di William Cockburn, direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), dedicato alla campagna europea sulla salute mentale. In conclusione si terrà la restituzione dei lavori dei gruppi che durante la seconda giornata hanno trattato di caporalato digitale, amianto e responsabilità del datore di lavoro e delle imprese.

(AGENPARL)
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