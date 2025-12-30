COMUNICATO STAMPA. Agerola – Trekking d’Autore

(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 *Agerola racconta il suo territorio camminando: il 4 gennaio 2026 “Trekking
d’Autore” con Pino Imperatore*
Camminare per conoscere, ascoltare per comprendere, rallentare per
riscoprire il senso dei luoghi. È questo lo spirito di “Trekking d’Autore”,
la giornata in programma sabato 4 gennaio 2026 ad Agerola, dedicata al
cammino, alla cultura e all’identità del territorio.
L’iniziativa, finanziata dalla Camera di Commercio di Napoli, propone
un’esperienza di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale che
unisce paesaggio, racconto e partecipazione, coinvolgendo sentieri, luoghi
simbolici e spazi di comunità. Il paesaggio diventa così racconto, mentre
il camminare si trasforma in occasione di ascolto e condivisione.
Protagonista della giornata sarà Pino Imperatore, scrittore e umorista
napoletano tra i più apprezzati del panorama contemporaneo, che
accompagnerà i partecipanti lungo il percorso con letture e narrazioni
ispirate a miti, leggende e storie dell’Alta Costiera Amalfitana, dando
voce ai luoghi attraversati e alle loro memorie.
Il programma prenderà il via alle ore 9.00 da Piazza Paolo Capasso,
Bomerano, con il trekking d’autore verso le grotte di Santa Barbara e la
visita guidata alla Vigna del Sentiero. Alle ore 10.00 è prevista
l’inaugurazione del ponte sull’alveo Pennino, momento istituzionale
simbolico di connessione tra territorio e comunità alla presenza delle
autorità locali. La mattinata proseguirà alle ore 12.30 presso
l’Agriturismo Sentiero dei Sapori, con una fattoria didattica, la
lavorazione live del fiordilatte e la degustazione di prodotti tipici,
accompagnate da una conversazione con lo scrittore. Nel pomeriggio, alle
ore 14.00, spazio al trekking urbano “Corona degli Dei”, con visite guidate
alle chiese e ai luoghi storici del centro, in un itinerario che unisce
spiritualità, paesaggio e storia.
“Trekking d’Autore rappresenta un modo autentico di raccontare Agerola,
attraverso un turismo lento e consapevole, capace di mettere al centro il
territorio, la cultura e le persone”, dichiara il Sindaco di Agerola,
Tommaso Naclerio. “Iniziative come questa rafforzano il legame tra comunità
e paesaggio e confermano gli storici investimenti che stiamo facendo sul
patrimonio sentieristico interno, in particolare sul Sentiero degli Dei”.
La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria al link:
urly.it/31dbaq
