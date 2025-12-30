Comunicato ARERA – Elettricità: Maggior Tutela -2,7% nel I trimestre 2026 per i clienti vulnerabili

(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 COMUNICATO
Elettricità: Maggior Tutela -2,7% nel I trimestre 2026
per i clienti vulnerabili
In calo le principali voci della bolletta
Milano, 30 dicembre 2025 – Nel I trimestre del 2026, la bolletta elettrica per il ‘cliente tipo’1
vulnerabile servito in Maggior Tutela diminuirà del 2,7%. L’aggiornamento riguarda unicamente
i circa 3 milioni circa di clienti vulnerabili attualmente serviti in Maggior Tutela. Si ricorda che tutti
i clienti vulnerabili2 che si trovano nel mercato libero hanno il diritto di passare alla Maggior
Tutela. La diminuzione è riconducibile principalmente alla contrazione della componente di
perequazione nell’ambito della Spesa per la materia energia e alla revisione al ribasso di alcune voci
relative alle Spese di trasporto e gestione del contatore.
La spesa annuale per l’utente tipo vulnerabile in regime di Maggior Tutela sarà di 590,73 euro
nel periodo compreso fra il 1° aprile 2025 e il 31 marzo 2026, in aumento del 13% rispetto ai 522,97
euro registrati tra il 1° aprile 2024 e il 31 marzo 20253.
Dal 1° gennaio 2026, il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per il cliente tipo vulnerabile
servito in Maggior Tutela sarà di 27,97 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse, così
suddiviso:
Spesa per la materia energia:
13,75 centesimi di euro (49,2% del totale della bolletta) per i costi di approvvigionamento
dell’energia, in diminuzione del 3,5% rispetto al quarto trimestre 2025;
2,24 centesimi di euro (8% del totale della bolletta) per la commercializzazione al dettaglio,
invariato rispetto al quarto trimestre 2025.
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore:
6,18 centesimi di euro (22,1% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura,
trasporto, perequazione della trasmissione e distribuzione, qualità; in diminuzione del 1,6%
rispetto al quarto trimestre 2025.
Spesa per oneri di sistema:
3,03 centesimi di euro (10,8% del totale della bolletta) per la spesa per oneri di sistema; in
diminuzione del 3,3% rispetto al quarto trimestre 2025.
Imposte:
Si tratta di clienti vulnerabili con consumi di 2.000 kWh/anno e potenza impegnata di 3kW. Il calcolo per il ‘cliente medio’ vulnerabile, con consumi
di 2.700 kWh/anno e potenza di 3kW, è disponibile sul sito dall’Autorità al seguente link: https://www.arera.it/dati-estatistiche/dettaglio/aggiornamenti-delle-condizioni-di-tutela-elettricita?ADMCMD_prev=LIVE
Sono considerati clienti vulnerabili coloro che si trovano in almeno una delle condizioni tra: più di 75 anni, percettore di bonus sociale, soggetto con
disabilità (art. 3, L. 104/92), residente in un modulo abitativo di emergenza o isola minore non interconnessa, utilizzatore di apparecchiature salva-vita.
Si tratta dell’anno scorrevole e cioè l’anno composto dal trimestre oggetto dell’aggiornamento e i tre trimestri precedenti, considerando anche il
consumo associato ad ogni trimestre.
2,77 centesimi di euro (9,9% del totale della bolletta) per le imposte che comprendono l’IVA e le
accise, in diminuzione dello 2,5% rispetto al quarto trimestre 2025.
Gli oneri generali di sistema nel I trimestre 2026
La componente tariffaria ASOS a copertura degli oneri generali relativi al sostegno delle energie
rinnovabili, pesa per il 94,59% degli oneri generali, secondo la seguente ripartizione:
• 69,34% per gli incentivi alle fonti rinnovabili (ex A3 parte rinnovabili)
• 25,25% per le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica (ex Ae)
La componente ARIM, a copertura dei rimanenti oneri generali, pesa complessivamente per il 5,41%
degli oneri generali e risulta ripartita tra i seguenti elementi:
• 0,66% per la promozione dell’efficienza energetica (solo in relazione alle misure per lo
sviluppo tecnologico e industriale – ex quota parte di UC7, ora nell’elemento ASVRIM)
• 4,75% per i regimi tariffari speciali per il servizio ferroviario universale e merci (ex A4)
ARIM 5,41%
ASVRIM
0,66%
AeSOS
25,25%
94,59%
A3*SOS
69,34%
A4RIM
4,75%
Tutti i valori aggiornati delle bollette di elettricità e gas nonché gli indicatori di prezzo ulteriori4
rispetto a quelli del servizio di Maggior Tutela sono disponibili su http://www.arera.it.
https://www.arera.it/dati-e-statistiche/dettaglio/prezzi-applicati-ai-clienti-domestici-nel-mercato-libero
