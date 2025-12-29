(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 Dl Ucraina, Lombardo (Az): “Dalla Lega solita recita scolastica”
“Come vi dicevo, potete stare tranquilli. La recita scolastica c’è stata
anche quest’anno. La Lega abbaia, ma non morde. Alla fine il decreto aiuti
all’Ucraina è stato approvato, senza modifiche. Salvini assente per motivi
personali. Altro classico del repertorio”.
Lo scrive su X Marco Lombardo, senatore di Azione.
*Ufficio Stampa Azione*
(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 Dl Ucraina, Lombardo (Az): “Dalla Lega solita recita scolastica”