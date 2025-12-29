CARTELLA STAMPA CONFERENZA DI OGGI festa capodanno 31/12 –COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA

(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 COMUNE DI ANCONA
Manifestazione pubblica
CAPODANNO 2025-2026
PIAZZA CAVOUR
Progettista:
ING. CLAUDIO GIORDANI
60131 ANCONA, VIA SANDRO TOTTI 12A
Committente:
Comune di Ancona
TAVOLA
Planimetria generale viabilità di emergenza
Progettista: Ing. Claudio Giordani – Via Sandro Totti 12a – Ancona
05/12/2025
Sc. 1:1000
Perimetro area manifestazione
Centro Coordinamento Emergenze
Presidio sanitario
Viabilità di soccorso in entrata
Viabilità di soccorso in uscita
Sbarramento pesante realizzato con mezzi mobili
Sbarramento pesante realizzato con blocchi di cemento
C.C.E.
– 2008
AZNALUBMA
RM – 2008
Presidio antincendio
ROMA C
– 2008
C.C.E.
(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 COMUNE DI ANCONA