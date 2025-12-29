Close Menu
Trending
lunedì 29 Dicembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Marche

CARTELLA STAMPA CONFERENZA DI OGGI festa capodanno 31/12 –COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 29 Dicembre 2025

(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 COMUNE DI ANCONA
Manifestazione pubblica
CAPODANNO 2025-2026
PIAZZA CAVOUR
Progettista:
ING. CLAUDIO GIORDANI
60131 ANCONA, VIA SANDRO TOTTI 12A
Committente:
Comune di Ancona
TAVOLA
Planimetria generale viabilità di emergenza
Progettista: Ing. Claudio Giordani – Via Sandro Totti 12a – Ancona
05/12/2025
Sc. 1:1000
Perimetro area manifestazione
Centro Coordinamento Emergenze
Presidio sanitario
Viabilità di soccorso in entrata
Viabilità di soccorso in uscita
Sbarramento pesante realizzato con mezzi mobili
Sbarramento pesante realizzato con blocchi di cemento
C.C.E.
– 2008
AZNALUBMA
RM – 2008
Presidio antincendio
ROMA C
– 2008
C.C.E.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl