Close Menu
Trending
domenica 28 Dicembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

MANOVRA, CARMINA (M5S): MISERA E RAGIONIERISTICA SOLO PER SPENDERE VALANGHE DI SOLDI IN ARMI

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2025

(AGENPARL) – Sun 28 December 2025 MANOVRA, CARMINA (M5S): MISERA E RAGIONIERISTICA SOLO PER SPENDERE VALANGHE DI SOLDI IN ARMI
NOTA STAMPA
*MANOVRA, CARMINA (M5S): MISERA E RAGIONIERISTICA SOLO PER SPENDERE VALANGHE DI SOLDI IN ARMI*
Roma, 28 dicembre. “La quarta Legge di bilancio del Governo Meloni permette un consuntivo senza alibi e vittimismi della politica economica dell’Esecutivo. Oggi abbiamo un’economia stagnante, ci si rassegna alla mediocrità. È una Manovra misera, ragionieristica, di mero galleggiamento, timidina con i forti come le banche, che si fa finta di tassare davvero. Una Legge di bilancio che non interviene sui giganti del web. Solo le Agenzie di rating sono soddisfatte dagli obiettivi ragionieristici, in un’Italia in cui comprare frutta e verdura è sempre più difficile per la perdita drammatica di potere d’acquisto. La riduzione Irpef per il ceto medio è completamente insignificante. È una Manovra che guarda solo ai dati contabili, per uscire dalla procedura d’infrazione non per responsabilità, ma per spendere 23 miliardi in più in armi nei prossimi tre anni, una valanga di soldi. A che prezzo tutto questo? Tagli e tasse che incidono sulla carne viva degli italiani. Non sono quindi sacrifici per le nuove generazioni, ma meno che le si interpretino come generazioni con l’elmetto”. Lo ha detto Ida Carmina (M5S), componente della Commissione bilancio della Camera, durante la discussione generale sulla Legge di bilancio a Montecitorio.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl