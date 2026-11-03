Gribaudo (PD): “Chat su telegram con foto di donne inconsapevoli è violenza di genere”

“Non è bastato l’estate scorsa il sito di revenge porn, foto taroccate con l’IA e commenti misogini e sessisti: Phica.eu è tornato, questa volta in forma di chat Telegram in cui oltre undicimila iscritti condividono e si scambiano foto di mogli, sorelle, donne inconsapevoli. È una vergogna”.

Così Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito Democratico, commentando il gruppo Telegram.

“Non solo: è violenza di genere vera e propria e, come è giustamente avvenuto un anno fa, deve essere bloccata e perseguita – prosegue la deputata dem – Quello che spaventa più di tutto è la facilità con cui le persone possono accedervi sentendosi impunite”.

“Eppure abbiamo visto come sia tutto sommato veloce individuare i responsabili di gruppi Telegram: quanto tempo dovremo aspettare perché si intervenga?” conclude Gribaudo.