Manovra, Bonetti: sbagliato usarla per propaganda campo largo

Logo (AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2025

(AGENPARL) – Sun 28 December 2025 *Manovra, Bonetti: sbagliato usarla per propaganda campo largo*
“Tra gli emendamenti alla legge di bilancio, non troverete da parte di
Azione proposte di misure ‘bandiera’ o proclami elettorali. Come abbiamo
fatto nella fase preventiva alla stesura della manovra, ci siamo impegnati
per cercare di portare a casa qualcosa che sia fattibile e soprattutto che
serva al Paese. Non troverete le nostre firme ad alcuni emendamenti firmati
da tutte le altre opposizioni, nonostante siano temi su cui abbiamo
lavorato personalmente, dal salario minimo ai congedi parentali all’assegno
unico universale, perché noi non usiamo la legge di bilancio per annunciare
al Paese un programma elettorale di un campo largo. Innanzitutto perché non
ne facciamo e non ne faremo parte, e poi perché abbiamo troppo rispetto di
questo Parlamento e del Paese per trasformare una legge di bilancio in
un’operazione di propaganda elettorale”.
Così la presidente di Azione, Elena Bonetti, intervenendo in commissione
Bilancio alla Camera sul complesso degli emendamenti.
“Dall’opposizione abbiamo lavorato, e lo rivendichiamo, con il governo
perché fosse reintrodotta Industria 4.0, e va dato conto alla maggioranza
di averlo fatto: noi pensiamo che la misura ottenuta non sia ottimale, ma è
stata ulteriormente migliorata al Senato e con quello stesso spirito
cooperativo intendiamo portare avanti le nostre proposte in tema di sanità,
di pensioni, sulla rottamazione, sui costi che le famiglie sostengono per
lo studio dei figli. Lavoriamo in un’ottica critica ma sempre anche
incisiva per arrivare a migliorare una legge di bilancio che riteniamo
comunque non adeguata per il Paese”, ha concluso Bonetti.
*Ufficio Stampa Azione*

