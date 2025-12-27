Agenzia regionale 1367.25 Emiliano, Piemontese, Montanaro su revoca sciopero Casa Sollievo

(AGENPARL) – Sat 27 December 2025 Casa sollievo della Sofferenza: revocato lo sciopero del 9 gennaio con la
mediazione della Regione Puglia
Le organizzazioni sindacali, al termine di una lunga riunione convocata dal
presidente della Regione Puglia, hanno revocato lo sciopero proclamato per
il 9 gennaio 2026.
Contestualmente, la direzione strategica della Fondazione Casa Sollievo
della Sofferenza ha accolto l’invito di Michele Emiliano e dell’assessore
alla sanità Raffaele Piemontese, a non modificare il contratto di lavoro
applicato al personale del comparto sanitario.
All’incontro hanno partecipato, oltre alle organizzazioni sindacali e al
presidente Emiliano e al vicepresidente Piemontese, il presidente della
Task Force per l’Occupazione, Leo Caroli, il direttore del Dipartimento
Salute, Vito Montanaro, il direttore generale della Casa Sollievo della
Sofferenza, Gino Gumirato, e il direttore amministrativo della ASL Foggia,
Michelangelo Armenise.
“L’incontro di oggi ha consentito un confronto approfondito e responsabile
tra la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza e le organizzazioni
sindacali. Le parti hanno manifestato la comune volontà di individuare una
soluzione condivisa, rinviando le decisioni finali entro il prossimo mese
di gennaio”, ha dichiarato al termine della riunione, il presidente
Emiliano.
Inoltre, il direttore del Dipartimento Salute, Vito Montanaro, ha
evidenziato la possibilità che, a partire da gennaio 2026, vi sia la
disponibilità a integrare le somme mensilmente erogate, nell’ambito del
tetto delle prestazioni previste dal contratto in essere.
“L’impegno della Regione è quello di garantire continuità assistenziale ai
cittadini e, allo stesso tempo, tutelare il lavoro e la dignità
professionale di chi ogni giorno assicura cure e servizi sanitari”, ha
aggiunto l’assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese.
“Il percorso avviato oggi va in questa direzione: creare condizioni di
stabilità che consentano di superare le criticità emerse e di individuare
una soluzione condivisa, nel rispetto dei lavoratori e del diritto alla
salute”.
