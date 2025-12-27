Close Menu
Trending
domenica 28 Dicembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Puglia

Agenzia regionale 1367.25 Emiliano, Piemontese, Montanaro su revoca sciopero Casa Sollievo

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2025

(AGENPARL) – Sat 27 December 2025 Casa sollievo della Sofferenza: revocato lo sciopero del 9 gennaio con la
mediazione della Regione Puglia
Le organizzazioni sindacali, al termine di una lunga riunione convocata dal
presidente della Regione Puglia, hanno revocato lo sciopero proclamato per
il 9 gennaio 2026.
Contestualmente, la direzione strategica della Fondazione Casa Sollievo
della Sofferenza ha accolto l’invito di Michele Emiliano e dell’assessore
alla sanità Raffaele Piemontese, a non modificare il contratto di lavoro
applicato al personale del comparto sanitario.
All’incontro hanno partecipato, oltre alle organizzazioni sindacali e al
presidente Emiliano e al vicepresidente Piemontese, il presidente della
Task Force per l’Occupazione, Leo Caroli, il direttore del Dipartimento
Salute, Vito Montanaro, il direttore generale della Casa Sollievo della
Sofferenza, Gino Gumirato, e il direttore amministrativo della ASL Foggia,
Michelangelo Armenise.
“L’incontro di oggi ha consentito un confronto approfondito e responsabile
tra la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza e le organizzazioni
sindacali. Le parti hanno manifestato la comune volontà di individuare una
soluzione condivisa, rinviando le decisioni finali entro il prossimo mese
di gennaio”, ha dichiarato al termine della riunione, il presidente
Emiliano.
Inoltre, il direttore del Dipartimento Salute, Vito Montanaro, ha
evidenziato la possibilità che, a partire da gennaio 2026, vi sia la
disponibilità a integrare le somme mensilmente erogate, nell’ambito del
tetto delle prestazioni previste dal contratto in essere.
“L’impegno della Regione è quello di garantire continuità assistenziale ai
cittadini e, allo stesso tempo, tutelare il lavoro e la dignità
professionale di chi ogni giorno assicura cure e servizi sanitari”, ha
aggiunto l’assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese.
“Il percorso avviato oggi va in questa direzione: creare condizioni di
stabilità che consentano di superare le criticità emerse e di individuare
una soluzione condivisa, nel rispetto dei lavoratori e del diritto alla
salute”.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl