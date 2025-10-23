Comunicato stampa: “INPS, previdenza artisti: Fava incontrerà nuovo IMAIE”

(AGENPARL) – Thu 23 October 2025 INPS, PREVIDENZA ARTISTI: FAVA INCONTRERÀ NUOVO IMAIE
“Stiamo seguendo con attenzione il dibattito sul tema delle pensioni degli artisti. Il mondo dello spettacolo rappresenta una componente preziosa del sistema produttivo e culturale del Paese. L’INPS crede nel confronto costruttivo come strumento di miglioramento e di garanzia”. Ha affermato il Presidente Gabriele Fava, ricordando come – presso l’Istituto – sia già stato attivato, nei mesi scorsi, un tavolo di confronto sul tema con il Sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi e come sia attivo un confronto con tutte le parti interessate.
Il Presidente, il prossimo 29 ottobre, incontrerà Andrea Miccichè (Nuova Imaie) per alimentare “Un dialogo all’insegna della trasparenza e rispetto delle regole, nella piena sostenibilità del sistema”.
