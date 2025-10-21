(AGENPARL) – Tue 21 October 2025 MANOVRA, CARMINA (M5S): MELONI TRADISCE SICUREZZA, ZERO RISORSE E ASSUNZIONI PER FORZE DELL’ORDINE
ROMA, 21 ott. – “Il Governo Meloni parla di sicurezza solo nei comizi, ma nei fatti la ignora completamente. Nella Legge di bilancio 2026 non c’è niente per le Forze dell’Ordine: zero assunzioni straordinarie, zero investimenti, zero risposte a chi ogni giorno rischia la vita per garantire quella dei cittadini. La destra al governo ha tradito la fiducia di migliaia di donne e uomini in divisa e insieme a loro quella di milioni di italiani che avevano creduto alle promesse di “più sicurezza”. Oggi mancano all’appello oltre 11 mila operatori solo nella Polizia di Stato e nel 2026, con i pensionamenti che superano le assunzioni ordinarie, se ne perderanno altri 1.300. Mentre nelle nostre città aumentano furti, rapine, risse, aggressioni, e si registrano episodi gravissimi con omicidi e spari in pieno centro, come nel recente caso di Palermo, il Governo Meloni sceglie l’immobilismo, lasciando soli gli agenti e i cittadini. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: i centri urbani stanno diventando zone di paura e insicurezza diffusa. Le responsabilità non possono essere scaricate sui sindaci. I Comuni sono in prima linea per affrontare le emergenze dei territori, ma lo fanno con risorse sempre più ridotte. La sicurezza è una competenza nazionale, e il Governo deve assumersi le proprie responsabilità. A rendere il quadro ancora più grave è l’innalzamento dell’età pensionabile per le Forze dell’Ordine, misura che colpisce chi già lavora in condizioni estreme, con turni massacranti, straordinari continui e stress psicofisico elevatissimo. Meloni e i suoi avevano promesso di ringiovanire i corpi di polizia e invece oggi l’età media nei reparti operativi supera i 49 anni. È l’ennesima promessa tradita da un governo che si riempie la bocca di parole sulla sicurezza ma non investe un centesimo per garantirla davvero. La sicurezza non può restare uno slogan elettorale. Servono risorse vere, nuove assunzioni e rispetto per chi serve lo Stato ogni giorno, con coraggio e dedizione”.
Lo afferma con una nota la deputata del Movimento 5 Stelle, Ida Carmina.
